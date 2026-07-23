Az Aston Martin pocsék autóval futott neki a 2026-os idénynek, és az apró, de elengedhetetlen – elsősorban az erőforrást illető – megbízhatósági javításokon túl nem is érkezett igazi fejlesztési csomag az AMR26-oshoz.

Az első nagy pakkot a műszaki és csapatfőnök Adrian Newey a Magyar Nagydíjra ígérte, ám a pályára egyelőre csak az eredeti specifikáció érkezett meg. Új, „B autó híján” a szerelők csak a garázst takarítják, szerelik.

Nem világos, hogy péntekre befut-e a fejlesztett változat, a csütörtöki sajtónapon a Vezess igyekszik majd közvetlenül a csapattól megtudni, mi a terv.

Az Aston Martin a jövő héten egyébként forgatási napot tart a Hungaroringen, lehetséges, hogy azt az új specifikáció tesztjének szánják

Bármi is legyen a kasztnival, az biztos, hogy a Honda új erőforrása csakis a nyári szünet után, elvileg a Holland Nagydíjra kerül Fernando Alonso és Lance Stroll autójába.