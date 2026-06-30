Adrian Newey első Forma-1-es Aston Martinja, a 2026-os szezonra készült AMR26 kifejezetten gyenge konstrukció lett, melyet csak tetéz a motorbeszállító Honda gyenge és megbízhatatlan erőforrása. Ezek fényében kisebb csoda, hogy Fernando Alonso pontot szerzett a konstrukcióval Monacóban.

A csapat lemaradása tetemes még az erősorrendben az utolsó előtti helyen álló Cadillachez képest is. Ez jórészt annak is köszönhető, hogy az autót nemigen fejlesztették még idén, gyakorlatilag az év eleje óta ugyanazzal a géppel küzdenek a pilóták. A lépés tudatos volt, ugyanis az istálló egy nagy fejlesztési csomagra gyúrt inkább, mintsem apróbb változtatásokra.

Ez a csomag a Magyar Nagydíjra meg is fog érkezni, árulták el.

“A fő szerkezeti elemek változatlanok maradtak. A kasztni és a sebességváltó architektúrája alapvetően nem változik, de mindkettő súlyát csökkentettük. Ez az első futómű újbóli homologizálását és töréstesztjét szükségessé tette” – mondta a csapatfőnök Newey, előrevetítve, hogy mennyire új autót láthatunk a Hungaroringen.

“Az első felfüggesztés változatlan. A hátsó felfüggesztést kissé átdolgoztuk. Új orrt fejlesztettünk ki, és jelentősen átalakítottuk az aerodinamikai felületeket. Noha az alapszerkezet hasonló, ez egy nagy aerodinamikai csomag lesz, jelentős súlycsökkentéssel párosítva. A cél az, hogy nagyon közel kerüljünk a súlyhatárhoz” – tette hozzá a főtervező.

“Nagy előrelépést jósolunk, de konkrét számokat nem mondanék, mert a szimulációs eszközeink nem túl szofisztikáltak. Ennél a csapatnál a múltban nem fektettek eleget a mérnöki szimulációs eszközökbe” – árulta el Newey, rámutatva az Aston Martin egyik, eddig nem sokat emlegetett problémájára. Hozzátette, ezek a befektetések most megtörténnek, viszont idő kell ahhoz, hogy használni is tudják őket, hogy a szimulátort a valódi autóhoz hangolják.