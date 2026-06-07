Napos, az előző napokéhoz hasonló, mérsékelten meleg – 24 Celsius-fokos levegő-, 41 fokos fokos aszfalthőmérséklet – időben kezdődött a 2026-os Forma-1-es világbajnokság hatodik fordulóját jelentő 78 körös Monacói Nagydíj a monte-carlói 3337 méteres utcai pályán.

A pole-ba a Mercedes 19 éves bajnoki éllovasa, Kimi Antonelli állhatott, mellőle és mögüle korábbi monacói futamgyőztesek, a Red Bull-os Max Verstappen, a Ferrari-pilóták, Lewis Hamilton és Charles Leclerc várták a rajtot. A harmadik sorba a másik Red Bull-pilóta, Isack Hadjar, valamint a Mercedesszel egész hétvégén küszködő George Russell állt.

A negyedik sorba az 1000. nagydíján induló McLaren pilótái, Oscar Piastri és Lando Norris, az ötödikbe az alpine-os Pierre Gasly, valamint a Racing Bulls-os Liam Lawson került, miután az új-zélandi pilótánál műszaki problémák miatt sokáig dolgoztak az autón. A 16. rajtkockába sorolt audis Gabriel Bortoleto is rosszabbul járt, fel sem ért a rajtrácsra.

Gabi Bortoleto is stranded just beyond the end of the pit lane before his reconnaissance laps have even started 😢 He's desperately trying to get the car going again! #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/KYmvGlmbXi — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

A gumikat alig fogyasztó helyszínre Pirelli az idei kínálatának három leglágyabb keverékét vitte el, a C5-öst, C4-est és a C3-ast (piros, sárga, fehér). Tavallyal ellentétben idén már nem volt kötelező a két kerékcsere. A gumiszállítónál az alábbi stratégiákat valószínűsítették a futamra:

Az első etapra a lágyakat választó cadillaces Sergio Perezen és Valtteri Bottason és a bokszutcából induló Bortoletón kívül mindenki a közepes keverékű gumikat vette fel.

Rajt/1. kör: A piros lámpák kialvásakor Antonelli jól indult el, Verstappen műszaki hibával bearagdt, mindenki elment mellette, de képes volt a mezőny után eredni.

Not the start Max wanted at all! 😲



Onboard with Verstappen as he fails to make it off the grid here in Monaco ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/wAWB8H37I9 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

2. kör: A haasos Oliver Bearman elsőszárny-cserére ment be, míg Verstappen a bokszba tért vissza, ki is szállt az autóból. A sorrend a top 10-ben csak annyiban változott, hogy Gasly Norris elé került, valamint Hamiltontól lefelé mindenki eggyel előrébb lépett.

4. kör: Fernando Alonso is a bokszba ment, lágy gumikra váltott.

5. kör: Perez és Bottas is kint járt, ők ennek fordítottját tették.

8. kör: A Cadillacnél visszatért az edzéseken is látott probléma, a fék túlmelegedése, Bottas füstöt jelentett a rádión.

9. kör: Perez bokszutca-áthajtásos büntetést kapott, mert rossz pozícióból rajtolt, Bortoleto üres helyére állt be a formációs kör végén.

🚨 Drive-Through Penalty 🚨 Sergio Perez is penalised for being out of position at the start, and he comes in to serve the penalty this lap#F1 #MonacoGP | LAP 11/78 pic.twitter.com/wmY7GvF9sh — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

13. kör: A top 10 határán küzdő Nico Hülkenberg lágyakra cserélt.

15. kör: Hamilton a gumikopásra, -melegedésre panaszkodott a rádión.

17. kör: Ahogy Rusell is kiszúrt, Hadjar a bal első erős elszemcsésedét jelentette a rádión.

19. kör: Bottas a bokszba ment, betolták a garázsba.

📻 "We need to cool the car and box this lap" ❄️ Valtteri Bottas becomes the second DNF from this race 😢#F1 #MonacoGP | LAP 18/78 pic.twitter.com/Pe19zqBZcG — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

20. kör: A gumi mellett a sebességváltóval, még pontosabban az első fokozattal is küszködő Hadjart egyre nagyobb nyomás alá helyezte az őt üldöző Russell.

28. kör: A Russell elől menekülő Hadjar átvágta a Nouvelle sikánt, az angol rögtön bepanaszolta a rádión.

Russell 📻 "That's a lasting advantage" Hadjar runs off the road at the Nouvelle chicane but keeps a hold of his P4 👀⬇️#F1 #MonacoGP | LAP 28/78 pic.twitter.com/VOz3OMfr3s — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

29. kör: Hamilton a 2. helyről ment ki kereket cserélni, kemény Pirelliket kapott, a 3. pozícióba tért vissza.

30. kör: Az amúgy is a mezőny végében autózó Bearman futama véget ért, a csapat kiállásra utasította.

32. kör: Russell is kiment a keményekért, a 8. helyre esett vissza, de tiszta pálya volt előtte.

33. kör: Hadjar is cserélt, a gyorsabb Russell a csere után eléje is került. Hamiltonnak ugyanekkor 5 másodperces büntetést osztottak ki bokszutcai gyorshajtásért.

Russell passes Hadjar for P4 🔀 The Red Bull driver exits the pit lane in response to the Mercedes' stop, but Russell is through!#F1 #MonacoGP | LAP 34/78 pic.twitter.com/CWizxIMEYi — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

34. kör: Norris a hajtás minden elemére panaszkodott.

36. kör: A vezető Antonelli mögött bő 20 másopderccel haladó Leclerc is megjárta a bokszot, kemény gumikat vett fel. Hamilton mögé ért vissza, de az angolnak ott volt a büntetés, a monacói hátránya pedig mindössze 12 másodperc volt, “csak” fel kellett zárkóznia.

37. kör: A vezető Antonelli is letudta a kerékcserét, az első helyre is ért vissza, előnye ekko 13,4 másodperc volt Hamiltonhoz képest.

39. kör: Ahogy honfitársa, Russell is 5 másodperces büntetést kapott bokszutcai gyorshajtásért.

🚨 Five Second Penalty 🚨 George Russell is also penalised for speeding in the pit lane! #F1 #MonacoGP | LAP 40/78 pic.twitter.com/63LxIwXt2q — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

43. kör: A cseréje után Norris mögé, a 7. helyre beszorult Russell hiába volt a címvédő nyakán, nem tudott előzni, Norrist pedig “lassításra” is kérte a csapat, hogy előnyt építsenek a 4. helyen haladó Piastrinak a kerékcserére. Az alpine-os Franco Colapintónak ugyancsak 5 másodperces időbüntetést osztottak ki bokszutcai gyrshajtásért.

45. kör: Norris autója nem bírta tovább, az alagútban Russell, a Nouvelle-ben Hadjar is elment mellette, a rádión kérték, hogy vigye a garázsba az MCL40-est. Kellemetlen fejlemény az ünnepi versenyen.

NORRIS SLOWS IN THE TUNNEL! 😱 Russell and Hadjar quickly pass the McLaren, and Norris is told to bring the car in to retire! #F1 #MonacoGP | LAP 45/78 pic.twitter.com/mbD4YjEskL — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

46. kör: Csapatutasítás a Williamsnél, Albonnak át kellett adnia a 9. csapattársának, Sainznak, a thai-brit pilóta nem volt túl boldog.

49. kör: Elnyújtott első etapja után Piastrit is kerékcserére hívták, az ausztrál Hadjar mögé, a 6. helyre tért vissza. A célegyenesben a Racing Bulls-os Arvid Lindblad megelőzte Albont – lehet, hogy inkább elengedés volt, mert a williamses korábban átvágta a Nouvelle-t.

Lindblad passes Albon 😮‍💨 It looks as though the Williams driver may have let him through after cutting the Nouvelle chicane #F1 #MonacoGP | LAP 50/78 pic.twitter.com/CEN22zhSLY — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

53. kör: Pierre Gaslyt (7.) is bokszutcai gyorshajtáson érte a szenzor, ő is megkapta az 5 másodpercet. Az astonos Lance Stroll ismételt pályaelhagyásért kapott hasonló büntetést.

55. kör: Sainz is kereket cserélt, pontosan Albon elé tért vissza (10-11. hely).

56. kör: Piastrinak is beesett a bokszutcai gyorshajtásos 5 másodperc, miközben a 26 másodperc előnnyel vezető Antonelli a motor furcsa viselkedését jelentette a rádión.

58. kör: Sainz visszaadta Albonnak a korábban megkapott pozíciót.

60. kör: Stroll az utolsó kanyarban orral a TecPro-falba állt, biztonsági autót rendeltek el.

⚠️ SAFETY CAR ⚠️ STROLL IS IN THE WALL! 😱 The pit lane is about to get busy…#F1 #MonacoGP | LAP 60/78 pic.twitter.com/RzeERFpSRH — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

61. kör: Piastri, Hamilton, Leclerc is cserélt, a monacóinak várnia kellett az 5 másodpercet letöltő csapattársa mögött. A mezőnyt a versenyirányítás a bokszutai keresztülhajtásra utasította.

62. kör: Antonelli, majd Russell is kereket cserélt, az angol így újra Hadjar mögé került. Mint a ráadiózásból kiderült, Antonellit elsőre túl későn hívták ki, ezért lett dupla csere.

The @MercedesAMG Safety Car leads the field right now ⚠️ Cars were briefly sent down the pit lane while Stroll's Aston Martin was recovered 🔧#F1 #MonacoGP | LAP 62/78 pic.twitter.com/jmThkhTXmQ — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

63. kör: A sorrend a biztonsági autó mögött: Antonelli, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Russell, Gasly, Piastri, Lawson, Lindblad, Albon, Sainz, Ocon, Hülkenberg, Colapinto, Alonso, Perez és Bortoleto.

64. kör: A pozíción kívüli autókat elengedte a safety car, felzárkózhattak a mezőny végére.

66. kör: A biztonsági autó kiment, a mezőny nekilendült, de Antonelli és Hamilton elment, de Leclerc ugyanott a falba állt, mint Stroll. A monacói a rádión trágár üzenetben fékhibára utalt. Megint beküldték a biztonsági autót, amely megint a bokszutcán keresztül vezette a sort.

Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

67. kör: A Ferrarit villámgyorsan kiemelték, már a rajt-/célegyenest használta a mezőny.

68. kör: A versenyt piros zászlóval megszakították, a biztonsági autó a bokszutcába vezette a mezőnyt.

Az utolsó kanyarban géppel és seprűkkel is takarítottak, de a pályavezetés társaságában a versenyigazgató Rui Marques is szemlét tartott az Antony Noghesben.

A várakozás alatt Gasly is újabb 5 másodpercet kapott, a versenyfelügyelők Russellnek pedig bokszutca-áthajtásos büntetést osztottak ki, mert az első biztonsági autó alatt nem töltötte a korábban kapott 5 másodperces büntetést.

Hadjar is under investigation for a Safety Car infringement ⚠️ Russell 📻 "Hadjar is 10 car lengths behind…"#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/ysUpgK4CMU — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Hadjart és Hamiltont safety car alatti szabálytalanság miatt vonták viszgálat alá.

Feszült várakozás után a versenyirányítás 17.12-re tűzte ki az újraindítást.

69-70. kör: Két perccel előtte a pozíción kívüli autók körbementek, visszatértek a bokszutcába, majd a teljes mezőny a safety car mögött ment körbe újra, már elszámolt versenykörökön. A 70. körben hagyományo álló rajt mellett döntött a versenyirányítás.

Rajt/71. kör: A 16 autósra fogyatkozott mezőny felsorakozott a rajtrácsra, a lámpák kialvásakor Antonelli szépen ellépett, Russell és Gasly elment Hadjar mellert. A mercedes angol valószínűleg szándékosan tartotta fel a mögött jövő 13 autót.

A torlódás miatt a hajtűben Sainzot a falba lökték, folytatni tudta, de a mezőny legvégére esett vissza, az alagút előtt Colapintóval is koccant, megforgott, majd a bokszba hajtott, véget ért a futama.

72. kör: Hülkenberg és Albon koccant a Nouvelle-ben. Russell a kör végén a bokszutcába ment letölteni a büntetését, az utolsó előtti, 14. helyre ért vissza.

75. kör: Hadjar kétségbeesetten jelezte a rádión, hogy gyenge az autó, miközben Piastri a nyakában lihegett.

Hadjar 📻 "I have no power!" Piastri is right behind the Red Bull driver as Hadjar struggles on with an issue in P4 😳#F1 #MonacoGP | LAP 75/78 pic.twitter.com/sGaZoxYRJ0 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

76. kör: Antonelli megfutotta a verseny leggyorsabb körét, Hamilton rohamosan szakadt le róla.

78. kör/befutó: Antonelli megcsinálta, megnyerte a végtelenül kaotikus, kismillió büntetést hozó 2026-os Monacói Nagydíjat, idei, egyben pályafutása zsinórban ötödik futamgyőzelmét aratva, tovább növelve előnyét a világbajnokságban.

A befutónál alkalmazott időbüntetésekkel – az utolsó körön még Hülkenberg is kapott 10 másodpercet a sainzos incidensért – a sorrend a leintésnél: Antonelli, Hamilton, Hadjar, Piastri, Lawson, Lidblad, Gasly, Albon, Ocon, Perez, Alonso, Bortoleto, Russel, Hülkenberg és Colapinto lett.

Fontos kiemelni, hogy Hadjar és Perez is vizsgálat alatt áll még, így változhat a sorrend.

A Moncói Nagydíj nem hivatalos végeredménye