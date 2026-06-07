Napos, az előző napokéhoz hasonló, mérsékelten meleg – 24 Celsius-fokos levegő-, 41 fokos fokos aszfalthőmérséklet – időben kezdődött a 2026-os Forma-1-es világbajnokság hatodik fordulóját jelentő 78 körös Monacói Nagydíj a monte-carlói 3337 méteres utcai pályán.
A pole-ba a Mercedes 19 éves bajnoki éllovasa, Kimi Antonelli állhatott, mellőle és mögüle korábbi monacói futamgyőztesek, a Red Bull-os Max Verstappen, a Ferrari-pilóták, Lewis Hamilton és Charles Leclerc várták a rajtot. A harmadik sorba a másik Red Bull-pilóta, Isack Hadjar, valamint a Mercedesszel egész hétvégén küszködő George Russell állt.
A negyedik sorba az 1000. nagydíján induló McLaren pilótái, Oscar Piastri és Lando Norris, az ötödikbe az alpine-os Pierre Gasly, valamint a Racing Bulls-os Liam Lawson került, miután az új-zélandi pilótánál műszaki problémák miatt sokáig dolgoztak az autón. A 16. rajtkockába sorolt audis Gabriel Bortoleto is rosszabbul járt, fel sem ért a rajtrácsra.
Gabi Bortoleto is stranded just beyond the end of the pit lane before his reconnaissance laps have even started 😢
He's desperately trying to get the car going again! #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/KYmvGlmbXi
— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
A gumikat alig fogyasztó helyszínre Pirelli az idei kínálatának három leglágyabb keverékét vitte el, a C5-öst, C4-est és a C3-ast (piros, sárga, fehér). Tavallyal ellentétben idén már nem volt kötelező a két kerékcsere. A gumiszállítónál az alábbi stratégiákat valószínűsítették a futamra:
Az első etapra a lágyakat választó cadillaces Sergio Perezen és Valtteri Bottason és a bokszutcából induló Bortoletón kívül mindenki a közepes keverékű gumikat vette fel.
Rajt/1. kör: A piros lámpák kialvásakor Antonelli jól indult el, Verstappen műszaki hibával bearagdt, mindenki elment mellette, de képes volt a mezőny után eredni.
Not the start Max wanted at all! 😲— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
Onboard with Verstappen as he fails to make it off the grid here in Monaco ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/wAWB8H37I9
2. kör: A haasos Oliver Bearman elsőszárny-cserére ment be, míg Verstappen a bokszba tért vissza, ki is szállt az autóból. A sorrend a top 10-ben csak annyiban változott, hogy Gasly Norris elé került, valamint Hamiltontól lefelé mindenki eggyel előrébb lépett.
4. kör: Fernando Alonso is a bokszba ment, lágy gumikra váltott.
5. kör: Perez és Bottas is kint járt, ők ennek fordítottját tették.
8. kör: A Cadillacnél visszatért az edzéseken is látott probléma, a fék túlmelegedése, Bottas füstöt jelentett a rádión.
9. kör: Perez bokszutca-áthajtásos büntetést kapott, mert rossz pozícióból rajtolt, Bortoleto üres helyére állt be a formációs kör végén.
🚨 Drive-Through Penalty 🚨
Sergio Perez is penalised for being out of position at the start, and he comes in to serve the penalty this lap#F1 #MonacoGP | LAP 11/78 pic.twitter.com/wmY7GvF9sh
— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
13. kör: A top 10 határán küzdő Nico Hülkenberg lágyakra cserélt.
15. kör: Hamilton a gumikopásra, -melegedésre panaszkodott a rádión.
17. kör: Ahogy Rusell is kiszúrt, Hadjar a bal első erős elszemcsésedét jelentette a rádión.
19. kör: Bottas a bokszba ment, betolták a garázsba.
📻 "We need to cool the car and box this lap" ❄️
Valtteri Bottas becomes the second DNF from this race 😢#F1 #MonacoGP | LAP 18/78 pic.twitter.com/Pe19zqBZcG
— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
20. kör: A gumi mellett a sebességváltóval, még pontosabban az első fokozattal is küszködő Hadjart egyre nagyobb nyomás alá helyezte az őt üldöző Russell.
28. kör: A Russell elől menekülő Hadjar átvágta a Nouvelle sikánt, az angol rögtön bepanaszolta a rádión.
Russell 📻 "That's a lasting advantage"
Hadjar runs off the road at the Nouvelle chicane but keeps a hold of his P4 👀⬇️#F1 #MonacoGP | LAP 28/78 pic.twitter.com/VOz3OMfr3s
— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
29. kör: Hamilton a 2. helyről ment ki kereket cserélni, kemény Pirelliket kapott, a 3. pozícióba tért vissza.
30. kör: Az amúgy is a mezőny végében autózó Bearman futama véget ért, a csapat kiállásra utasította.
32. kör: Russell is kiment a keményekért, a 8. helyre esett vissza, de tiszta pálya volt előtte.
33. kör: Hadjar is cserélt, a gyorsabb Russell a csere után eléje is került. Hamiltonnak ugyanekkor 5 másodperces büntetést osztottak ki bokszutcai gyorshajtásért.
Russell passes Hadjar for P4 🔀
The Red Bull driver exits the pit lane in response to the Mercedes' stop, but Russell is through!#F1 #MonacoGP | LAP 34/78 pic.twitter.com/CWizxIMEYi
— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
34. kör: Norris a hajtás minden elemére panaszkodott.
36. kör: A vezető Antonelli mögött bő 20 másopderccel haladó Leclerc is megjárta a bokszot, kemény gumikat vett fel. Hamilton mögé ért vissza, de az angolnak ott volt a büntetés, a monacói hátránya pedig mindössze 12 másodperc volt, “csak” fel kellett zárkóznia.
37. kör: A vezető Antonelli is letudta a kerékcserét, az első helyre is ért vissza, előnye ekko 13,4 másodperc volt Hamiltonhoz képest.
39. kör: Ahogy honfitársa, Russell is 5 másodperces büntetést kapott bokszutcai gyorshajtásért.
🚨 Five Second Penalty 🚨
George Russell is also penalised for speeding in the pit lane! #F1 #MonacoGP | LAP 40/78 pic.twitter.com/63LxIwXt2q
— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
43. kör: A cseréje után Norris mögé, a 7. helyre beszorult Russell hiába volt a címvédő nyakán, nem tudott előzni, Norrist pedig “lassításra” is kérte a csapat, hogy előnyt építsenek a 4. helyen haladó Piastrinak a kerékcserére. Az alpine-os Franco Colapintónak ugyancsak 5 másodperces időbüntetést osztottak ki bokszutcai gyrshajtásért.
45. kör: Norris autója nem bírta tovább, az alagútban Russell, a Nouvelle-ben Hadjar is elment mellette, a rádión kérték, hogy vigye a garázsba az MCL40-est. Kellemetlen fejlemény az ünnepi versenyen.
NORRIS SLOWS IN THE TUNNEL! 😱
Russell and Hadjar quickly pass the McLaren, and Norris is told to bring the car in to retire! #F1 #MonacoGP | LAP 45/78 pic.twitter.com/mbD4YjEskL
— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
46. kör: Csapatutasítás a Williamsnél, Albonnak át kellett adnia a 9. csapattársának, Sainznak, a thai-brit pilóta nem volt túl boldog.
49. kör: Elnyújtott első etapja után Piastrit is kerékcserére hívták, az ausztrál Hadjar mögé, a 6. helyre tért vissza. A célegyenesben a Racing Bulls-os Arvid Lindblad megelőzte Albont – lehet, hogy inkább elengedés volt, mert a williamses korábban átvágta a Nouvelle-t.
Lindblad passes Albon 😮💨
It looks as though the Williams driver may have let him through after cutting the Nouvelle chicane #F1 #MonacoGP | LAP 50/78 pic.twitter.com/CEN22zhSLY
— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
53. kör: Pierre Gaslyt (7.) is bokszutcai gyorshajtáson érte a szenzor, ő is megkapta az 5 másodpercet. Az astonos Lance Stroll ismételt pályaelhagyásért kapott hasonló büntetést.
55. kör: Sainz is kereket cserélt, pontosan Albon elé tért vissza (10-11. hely).
56. kör: Piastrinak is beesett a bokszutcai gyorshajtásos 5 másodperc, miközben a 26 másodperc előnnyel vezető Antonelli a motor furcsa viselkedését jelentette a rádión.
58. kör: Sainz visszaadta Albonnak a korábban megkapott pozíciót.
60. kör: Stroll az utolsó kanyarban orral a TecPro-falba állt, biztonsági autót rendeltek el.
⚠️ SAFETY CAR ⚠️
STROLL IS IN THE WALL! 😱
The pit lane is about to get busy…#F1 #MonacoGP | LAP 60/78 pic.twitter.com/RzeERFpSRH
— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
61. kör: Piastri, Hamilton, Leclerc is cserélt, a monacóinak várnia kellett az 5 másodpercet letöltő csapattársa mögött. A mezőnyt a versenyirányítás a bokszutai keresztülhajtásra utasította.
62. kör: Antonelli, majd Russell is kereket cserélt, az angol így újra Hadjar mögé került. Mint a ráadiózásból kiderült, Antonellit elsőre túl későn hívták ki, ezért lett dupla csere.
The @MercedesAMG Safety Car leads the field right now ⚠️
Cars were briefly sent down the pit lane while Stroll's Aston Martin was recovered 🔧#F1 #MonacoGP | LAP 62/78 pic.twitter.com/jmThkhTXmQ
— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
63. kör: A sorrend a biztonsági autó mögött: Antonelli, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Russell, Gasly, Piastri, Lawson, Lindblad, Albon, Sainz, Ocon, Hülkenberg, Colapinto, Alonso, Perez és Bortoleto.
64. kör: A pozíción kívüli autókat elengedte a safety car, felzárkózhattak a mezőny végére.
66. kör: A biztonsági autó kiment, a mezőny nekilendült, de Antonelli és Hamilton elment, de Leclerc ugyanott a falba állt, mint Stroll. A monacói a rádión trágár üzenetben fékhibára utalt. Megint beküldték a biztonsági autót, amely megint a bokszutcán keresztül vezette a sort.
Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
67. kör: A Ferrarit villámgyorsan kiemelték, már a rajt-/célegyenest használta a mezőny.
68. kör: A versenyt piros zászlóval megszakították, a biztonsági autó a bokszutcába vezette a mezőnyt.
Az utolsó kanyarban géppel és seprűkkel is takarítottak, de a pályavezetés társaságában a versenyigazgató Rui Marques is szemlét tartott az Antony Noghesben.
A várakozás alatt Gasly is újabb 5 másodpercet kapott, a versenyfelügyelők Russellnek pedig bokszutca-áthajtásos büntetést osztottak ki, mert az első biztonsági autó alatt nem töltötte a korábban kapott 5 másodperces büntetést.
Hadjar is under investigation for a Safety Car infringement ⚠️
Russell 📻 "Hadjar is 10 car lengths behind…"#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/ysUpgK4CMU
— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
Hadjart és Hamiltont safety car alatti szabálytalanság miatt vonták viszgálat alá.
Feszült várakozás után a versenyirányítás 17.12-re tűzte ki az újraindítást.
69-70. kör: Két perccel előtte a pozíción kívüli autók körbementek, visszatértek a bokszutcába, majd a teljes mezőny a safety car mögött ment körbe újra, már elszámolt versenykörökön. A 70. körben hagyományo álló rajt mellett döntött a versenyirányítás.
Rajt/71. kör: A 16 autósra fogyatkozott mezőny felsorakozott a rajtrácsra, a lámpák kialvásakor Antonelli szépen ellépett, Russell és Gasly elment Hadjar mellert. A mercedes angol valószínűleg szándékosan tartotta fel a mögött jövő 13 autót.
A torlódás miatt a hajtűben Sainzot a falba lökték, folytatni tudta, de a mezőny legvégére esett vissza, az alagút előtt Colapintóval is koccant, megforgott, majd a bokszba hajtott, véget ért a futama.
72. kör: Hülkenberg és Albon koccant a Nouvelle-ben. Russell a kör végén a bokszutcába ment letölteni a büntetését, az utolsó előtti, 14. helyre ért vissza.
75. kör: Hadjar kétségbeesetten jelezte a rádión, hogy gyenge az autó, miközben Piastri a nyakában lihegett.
Hadjar 📻 "I have no power!"
Piastri is right behind the Red Bull driver as Hadjar struggles on with an issue in P4 😳#F1 #MonacoGP | LAP 75/78 pic.twitter.com/sGaZoxYRJ0
— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
76. kör: Antonelli megfutotta a verseny leggyorsabb körét, Hamilton rohamosan szakadt le róla.
78. kör/befutó: Antonelli megcsinálta, megnyerte a végtelenül kaotikus, kismillió büntetést hozó 2026-os Monacói Nagydíjat, idei, egyben pályafutása zsinórban ötödik futamgyőzelmét aratva, tovább növelve előnyét a világbajnokságban.
A befutónál alkalmazott időbüntetésekkel – az utolsó körön még Hülkenberg is kapott 10 másodpercet a sainzos incidensért – a sorrend a leintésnél: Antonelli, Hamilton, Hadjar, Piastri, Lawson, Lidblad, Gasly, Albon, Ocon, Perez, Alonso, Bortoleto, Russel, Hülkenberg és Colapinto lett.
Fontos kiemelni, hogy Hadjar és Perez is vizsgálat alatt áll még, így változhat a sorrend.
A Moncói Nagydíj nem hivatalos végeredménye