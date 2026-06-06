Szombat délután 16 órakor, továbbra is napos időben – 24 Celsius-fokos levegő-, de a korábbiaknál magasabb, 46 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a hagyományosan a monacói hétvége fénypontjának számító időmérő a 3,3 km-es monte-carlói utcai pályán. (Tegyük hozzá, a pálya jellege és a 2026-os, autók, eltérő kisebb méretei miatt idén akár a futam sem feltétlenül kormenet lesz.)

A Monacói Nagydíj három szabadedzése felemás képet mutatott, a pénteket a Ferrari dominálta, szombat délelőttre viszont Mercedes bajnoki éllovas olasz tinije, Kimi Antonelli nem pusztán beérte, de át is ugrotta Lewis Hamiltont és Charles Leclerc-t a tempó tekintetében (akik szombat kor délután a gumikra és a fékekre is panaszkodtak), így nem volt egyértelmű favorit a kvalifikáció előtt.

Q1

A 18 perces első szakasz húzósnak ígérkezett, hiszen 22 autónak kellett elférnie. A bokszutcai lámpa zöldre váltásakor a Cadillac párosa vezette ki a mezőnyt a pályára.

🟢 GREEN FOR Q1 🟢 It's time for one of the sessions of the season! 😮‍💨🙌#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/8utLGmYvbg — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Az autókra már a nagycsapatoknál is rögtön az elején a piros jelölésű, lágy keverékű Pirellik kerültek fel.

Az első mért körök után Leclerc áltt az élen, mögötte Lando Norris, Antonelli, Hamilton és a két audis sorakozott. A Max Verstappen egy kicsit később teljesítette első érdemi idejét, az 5. helyre ugrott fel.

Charles Leclerc to the top of the timesheets! ⬆️🟣 And it's by +0.154s 👀#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/z7R0P7iOkF — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

A hazai kedvenc, Leclerc aztán tovább javított, négytizeddel állt a 2. Norris előtt. Hamilton második nekifutására is csak hasonló hátránnyal lépett előrébb a 3. pozícióba. Míg George Russell küszködött, Antonelli a 2. helyre lépett előre, ahonnan pillanatokkal később Verstappen taszította le.

Kevesebb mint 3 perc volt hátra, amikor az audis Gabriel Bortoleto a Nouvelle sikánban a szalagkorlátba állt – a brazil a 14., továbbjutó helyen állt, de folytatni nem tudta. Előkerült a piros zászló, az óra 2:11-nél állt meg.

There is NO margin for error in Monaco! 🤯



This is the impact which ended Gabi Bortoleto's Qualifying prematurely 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/jfrNLPmvAC — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

A kiesőzónában Sergio Perez, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Fernando Alonso és Lance Stroll állt. Ők, valamint a „veszélyben lévők” sorban állva várták az újraindítást, míg az első hat, valamint Russell (8.) és Stroll viszont a garázsban maradt.

Az utolsó pillanatokban csak Sainz tudott javítani, a spanyol előreugrásával a másik haasos, Esteban Ocon került az első kiesést jelentő 16. helyre.

Q2

A második szakasz 15 percére 15 autó maradt – Bortoleto értelemszerűen nem vett részt a folytatásban.

🟢 GREEN LIGHT FOR Q2 🟢 Gasly leads us out for the second part of Quali! 😮‍💨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/a1iZ94BRVK — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

A felvezető és gumimelegítő körök után az első érdemi idők 5-6 perc után jöttek: Antonelli állt az élen, mögötte Norris, Leclerc, Piastri, Hamilton, Isack Hadjar, Verstappen, Russell, Sainz, és Nico Hülkenberg a top 10-ben.

Második nekifutásra Verstappen a 2. helyre lépett, Hülkenberget kiszorította a Racing Bulls-os Liam Lawson. A Red Bull hollandját aztán a Ferrari hazai sztárja, Leclerc tolta hátrébb, de Antonelli idejével ő sem bírt. Lawson mellett Gasly tudott – Sainz kárára – az első tízbe kapaszkodni.

Jött a szakasz utolsó adok-kapokja: Verstappen 1:12,5-tel az élre ugrott, Hadjar a 3. időt produkálta, a top 10-ben nem történt más változás, hátrébb a williamsesek hajszállal maradtak le a továbbjutásról. Kiesett Albon, Sainz, Hülkenberg, Colapinto, Arvid Lindblad és persze Bortoleto.

Q3

Az utolsó, a vasárnapi top 10 rajtsorrendjét eldöntő, 12 perces szakaszra Gasly vezette ki a versenytársakat, utolsóként a Red Bull párosa hagyta el a garázst.

Az első gyors körök után Antonelli volt az első, Verstappen egyetlen ezred hátránnyal a 2., Hamilton a 3., Norris, Russell, Hadjar, Piastri, Lawson, Gasly és a körépbe csúnyán belehibázó Leclerc volt a sorrend.

Leclerc 2 perccel a vége előtt hozta az első és talán egyetlen gyors körét: a monacói 1:12,351-gyel az élre is állt, de ezzel még nem volt vége, a szektoridők alapján néhányan javítani tudtak a körábbi körükön. Verstppen 257 ezreddel gyorsabb volt, Hamilton a 2. helyre, Leclerc elé lépett, de a hazai kedvenc is indított még egy utolsó kört, ám az uszodánál odaverte, jobb első defektet kapott, míg Antonelli 43 ezreddel még a Red Bull hollandjánál is jobbat futott, megszerezte a pole-t.

Leclerc actually hit the wall at Tabac in the final moments of Quali 🤯 He stopped his Ferrari on track at Rascasse at the end 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/xcZ3LGPsK4 — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

A 19 éves pilóta pályafutása negyedik pole-pozícióját húzta be ezzel – Monacóban természetesen az elsőt. A Mercedes olasz ifjonca a vasárnap 15 órakor kezdődő Monacói Nagydíjon karrierje ötödik futamgyőzelméért indulhat majd.

A 2026-os Monacói Nagydíj nem hivatalos rajtsorrendje