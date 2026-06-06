Szombat 12.30-kor, napos, enyhe időben – 22 Celsius-fokos levegő-, 28 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2026-os Forma-1-es Monacói Nagydíj harmadik szabadedzése, amikor az időmérő előtt mindenki az utolsó millimétereket, az utolsó századokat, az optimális beállításokat kereste a délutáni „show” előtt.

Az utolsó 60 perces gyakorlásnak a Ferrari futhatott neki a legmagabiztosabban, hiszen pénteken mindkétszer Lewis Hamilton és Charles Leclerc párosa volt a leggyorsabb. A McLarennek és a Mercedesnek javulnia kellett, ahogy a Red Bull-os Max Verstappennek is találnia kellett még valamit, ha eséllyel akart a pole-ért indulni.

A bokszutcai lámpa zöldre váltásakor senki nem várt a kijáratnál, de pár másodperccel később elsőként Hamilton futott ki a pályára. Azért nem sietettek úgy, mint a pénteken, hiszen miután éjszakára megnyitották a pályát képező utakat, az aszfaltot le is tisztították szombatra, így újra kellett gumizni azt, mindenki a többiektől várta ezt.

🟢 FP3 IS GREEN 🟢 One final hour of practice in Monaco coming up… 🤩👀#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/MZiZD6RbaZ — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

A kvalifikációs felkészülést már a piros jelölésű, lágy keverékű Pirelliken vitték a versenyzők.

5 perc telt el, amikor a cadillaces Valtteri Bottas rádión az jelezte, hogy füstöt észlel a fékek felől – péntek délután csapattársa, Sergio Perez már lángoló fékkel volt kénytelen leállni a pályán. Alig két perccel később a mexikói is féktüzet jelzett, vissza is tért a bokszutcába.

"I'm catching fire on the left brake" Problems for Sergio Perez and Cadillac early on in FP3 😢#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/CgvkmIoZHL — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

10 perc után a ferrarisok álltak az élen, a többi nagycsapat versenyzői még nem futottak érdemi gyors kört. A gyenge tapadásra jellemző, hogy az aktuálisan első Hamilton közel másfél másodperccel volt lassabb pénteki legjobbjánál.

Negyed óra után már a pénteken műszaki hiba miatt a második edzés nagy részét kihagyó Lando Norris volt a leggyorsabb, majd előbb Hamilton, utána a mercedeses George Russell, aztán Leclerc ugrott az élre, rohamosan javultak az idők. 20 perc elteltével a bajnoki éllovas Kimi Antonellli adott szűk négytizedet a monacóinak.

Félidőnél egy-két további helycsere után újra Antonelli volt leggyorsabb, mögötte Leclerc, Russell, Oscar Piastri és Verstappen sorakozott, miközben az alpine-os Franco Colapinto megpördült a hajtűben, a hátsó szárnyat a korlátnak verve. Az argentin ifjonc folytatni tudta, az autó sem sérült látványosan.

A spin for Colapinto at the hairpin and he clips the barrier with the rear! 😱🔄#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/fiqzaywEMV — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

35 perc elteltével elcsendesedett a pálya, alig páran voltak kint, így az első kanyar, a Sainte Devote bukóterébe tévedő williamses Alex Albon is kényelmesen, másokat nem zavarva manőverezhetett vissza a versenyívre.

20 perccel a vége előtt újabb nekifutások következtek, Antonelli négytizedet javított korábbi legjobbján. Leclerc gyors körébe belezavart a forgalom, Hamilton be tudta fejezni a magáét, ahogy másodikra a monacói is, de háromtizedre voltak a fiatal olasztól.

15 perc volt hátra, amikor előkerült a piros zászló, a Massanet-ben Oliver Bearman megcsúszott a poros íven és verte a szalagkorlátnak a Haast – ő maga a rádión azt mondta, egyszerűen leért padló egy bukkanón.

Ollie Bearman crashes out of FP3 😱



Here is how the moment happened at Massenet 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/S7ME5vNxft — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

A monacói marshalok szokásukhoz híven villámgyorsan kiemelték az autót, a törmelékek takarítása már egy kicsit tovább tartott, így a bokszutca megnyitása után négy perc maradt. Gyakorlatilag mindenki kiment, de érdemi javulást senki sem ért el. Az edzés rajtszimulációkkal zárult.

A Monacói Nagydíj nyitottnak ígérkező időmérője 16 órakor kezdődik, a vasárnapi futam 15 órakor rajtol majd.