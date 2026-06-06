A Forma-1-es Monacói Nagydíj pénteki második edzésén a világbajnoki címvédő Lando Norris mindössze bő tíz percig vett részt, ugyanis műszki hib mitt kénytelen volt a Nouvelle sikánban leparkolni az MCL40-est.

Az angol viszonylag jó helyen állt meg, az autó eltávolítása mégis feltűnően sok időt vett igénybe, mint utólag kiderült, ez a csapat hibája volt: a marshalok egyszerűen nem tudták a megnyomni a minden F1-es autón kötelezően ott lévő gombot (clutch disengagement system, CDS – kuplungoldó rendszer), mely üresbe, így könnyen mozgathatóvá teszi a gépet, a McLarennél ugyanis lefóliázták azt.

Az amúgy jubileumi, 1000. nagydíjára készülő wokingi alakulat képviselőit az edzés után beidézték, a versenyfelügyelők előtt pedig el is ismerték, hogy aerodinamikai megfontolásból átlátszó fóliát húztak az épp a mentéseket megkönnyíteni hivatott gomb fölé, melyet pusztán kézzel nem is lehetséges átszakítani.

A stewardok nem voltak elnézőek: 30 ezer eurós (10,7 millió Ft) bírságot szabtak ki.

A McLaren bírságából 10 ezer eurót felfüggesztettek, de ez már önmagában is jelzés, ugyanis a Kanadai Nagydíjon a Racing Bullsnak hasonló okból kiosztott 30 ezres büntetésből még „csak” 10 ezret kellett azonnal befizetnie, a versenyfelügyelők az ítéletben le is írták, hogy a korábbi eset figyelmeztetés lehetett volna mindenkinek, hogy a CDS „nem játék”.