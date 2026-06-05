Ahogy már a Vezessen is írtuk, a Ferrari után a Forma-1 történetében másodikként a McLaren is eléri a bűvös 1000. nagydíját, a Monacói Nagydíj hétvégéje ennek megünneplése jegyében telik majd.

Az alkalmi festés és csapatruházat mellett csütörtök délután egy kis „partit” is rendeztek, a McLaren a monacói rajtrácsra állította idei és legelső versenyautóját, az MCL40-est és az M2B-t, melyeket a csapatvezetők és az aktuális versenyzők, a világbajnok Lando Norris és Oscaar Piastri mellett az F1-vezér Stefano Domenicali, valamint kilenc korábbi mclarenes futamgyőztes, Emerson Fittipaldi, John Watson, Gerhard Berger, Mika Häkkinen, David Coulthard, Juan Pablo Montoya, Lewis Hamilton, Fernando Alonso és Heikki Kovalainen fogott közre.

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(A ma is élő 15 McLaren-futamgyőztes közül nem volt ott a nemrégiben rablótámadásban megsérült Alain Prost, valamint Kimi Räikkonen, Jenson Button és Daniel Ricciardo. Ugyancsak nem jelent meg a korábbi csapatfőnök, Ron Dennis.)

1998 és ’99 világbajnoka, Häkkinen versenyoverallban érkezett, a finn ugyanis meg is járatta Bruce McLaren M2B-jét a monte-carlói utcákon, íme:

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