Az 1966-os Monacói Nagydíj volt a McLaren első Forma-1-es futamának helyszíne és időpontja, kerek 60 évvel később pedig ugyanitt ünneplik azt, hogy immár az ezredik futamukat teljesítik. Nagy mérföldkő ez, eddig még csak a Ferrari jutott el, akik a 2020-as Toszkán Nagydíj jubiláltak.

Noha a statisztikák szerint a McLaren még csak a 999. F1-es nagydíjára készülhet Monacóban, a kerek évforduló és a helyszínegyezés miatt elnézhetjük nekik, hogy eggyel megcsúsztatták a látványos bulit. A látványról elsősorban Lando Norris és Oscar Piastri ünneplőbe öltöztetett versenygépe gondoskodik majd: az MCL40 alapszíne marad a fekete és a papaja, de ünnepi számok és évszámok díszítik majd a borítást. A fényezés egyébként marad a barcelonai futamra, a valódi ezredikre is.

A képre kattintva galéria nyílik!

6 fotó

A 203 nagydíjat, 561 dobogót, 177 pole-pozíciót, 13 egyéni és 10 konstruktőri világbajnoki címet szerző istálló csütörtökön még inkább magára vonzza majd a figyelmet: a sajtónapon az első és a jelenlegi McLaren egymás mellett fognak állni a monacói célegyenesben. Előbbiért nem kell messzire menniük, ugyanis a csapatot jelenleg is szponzoráló óramárka névadó tulajdonosa, Richard Mille a történelmi járgány gazdája.