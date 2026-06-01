Az áprilisi kényszerszünet alatt a Red Bullnál láthatóan eredményesen dolgoztak, az RB22-s versenyképesebbé vált, Max Verstappen a – keserves kezdés után – Kanadai Nagydíjon idei első dobogós helyezését is megszerezte, ám Miami és Montreal is rávilágított a versenyautó egy olyan aspektusára, amely miatt a négyszeres bajnok holland nem várja olyan lelkesen a most következő Monacói Nagydíjat.

„Mindegy melyik pályáról van szó, ha huplis, ha sok a kerékvető, az nekünk nem jó. Ez egyszerűen az autó tervezési filozófiájából fakad, a beállításoknál a rázósság és a leszorítóerő együtt jár. Egyelőre nem optimális a helyzet. Miamiban már egy kicsit jobb volt, de ott nem is volt olyan huplis a pálya. Olyan körülmények között könnyebb megtalálni a jó beállításokat” – magyarázta, kérdésre elismerve, hogy az amúgy hétköznapi forgalomban használt, a versenyképesség érdekében pedig sok kerékvetős „megtámasztást” diktáló Monte-Carlóban nem lesz nagy élvezet számára a vezetés.

„Ó, az csodás lesz, igen! Azt hiszem, rendelhetek egy új gerincet” – mondta nevetve.

Kanadában a Motorsport.com arról kérdezte a csapatfőnök Laurent Mekies-t, hogy kijavíthatók-e a Red Bull idei problémái, és ha igen, mikorra.

„Semmi olyanról nem tudunk, amit ne lehetne orvosolni még 2026-ban. A gyárban folynak az elemzések, hogy megoldásokat találjunk, de olyan megoldásokat, amelyek nem pusztán a problémát kezelik, de köridőt is hoznak. Valószínűleg könnyű lenne egyszerűen a gondot kezelni úgy, hogy közben az autó lassabbá válik, de mi egyszerre szeretnénk megoldani a problémát és gyorsulni, ez pedig összetett kihívás. De mi szeretjük az ilyen komplex kihívásokat” – magyarázta.