A Hongqi Guoya hivatalosan is megvetette a lábát az orosz piacon. Ezzel az erőteljes luxusszedán lett a térségben jelenleg kapható legdrágább kínai személyautó, amely nem titkoltan olyan nehézfiúknak szeretne konkurenciát állítani, mint a Mercedes-Maybach.

A típus formatervét a Rolls-Royce korábbi dizájnere, Giles Taylor irányításával vetették papírra. Tekintélyt parancsoló hűtőmaszkja, retró ihletésű fényszórói és a motorháztetőbe süllyeszthető emblémája azonnal uralja a teret, míg a függőleges kialakítású hátsó lámpatestek dizájnját a tradicionális kínai palotai lampionok formavilága ihlette.

A leírasok alapján az utastérben a hamisítatlan luxus fogadja a beülőket: vajpuha Nappa bőrkárpitozás és Kína leghidegebb régióiból származó, valódi fabetétek emelik a nívót. A középkonzolon 14,2 colos 4K OLED kijelző kerül, a személyre szabott vezetői profilokat és beállításokat pedig arcfelismerő rendszer hívja elő.

A valódi varázslat azonban a második sorban kezdődik. A négyszemélyes konfiguráció valóságos guruló szalonná varázsolja a Guoyát. A hűthető-fűthető, masszázsfunkciós, dönthető és egy egészen lapos, úgynevezett „zéró gravitációs” pozícióba is állítható fotelek a hosszútávú kényelemet ígérnek. Mindezt 32 hangszórós, 4D-s, azaz rezgéses visszajelzéssel kiegészített audiorendszer fejeli meg – ez már tényleg a kerekeken guruló első osztálynak hangzik.

A lemezek alatt sincs ok a szégyenkezésre, sőt. A kínálatot 380 lóerős V6-os hibrid hajtáslánc nyitja, míg a csúcsmodell orrában 4,0 literes V8-as erőforrás dolgozik 476 lóerős csúcsteljesítménnyel, amely mindössze 4,5 másodperc alatt katapultálja álló helyzetből 100 km/órás tempóra a méretes limuzint.

A menetdinamikáért és a futóműért felelős csomagot – és itt fontos előre és egyértelműen jeleznem, hogy teljesen világos legyen: ez csupán a szerkezet egy szemléltető, belső mérnöki és elméleti leírása, nem pedig a hivatalos gyári nomenklatúra – az úthibákat folyamatosan menedzselő adaptív légrugózás, az agilitást és stabilitást növelő aktív hátsókerék-kormányzás, valamint defekttűrő, öngyógyító abroncsok teszik teljessé.

A Hongqi Guoya az orosz piacon kétféle felszereltségi szinttel kerül a szalonokba. Az árak aktuális forintosításánál egészen megdöbbentő összegeket kapunk:

Az ötszemélyes, V6-os motorral szerelt Elegance változat indulóára átszámítva mintegy 140,7 millió forint (390 965 dollár / 27,7 millió rubel).

A négyszemélyes, V8-as Imperial csúcsmodellért nagyjából 161 millió forintot (447 429 dollár / 31,7 millió rubel) kérnek.

Csak az arányok és a piaci realitások érzékeltetése végett: a riválisnak tekintett, importált Mercedes-Maybach modellek indulóára a térségben jelenleg 228,6 millió forint (635 130 dollár / 45 millió rubel) magasságában mozog, így a kínai luxus még ezen a csillagászati árszinten is jelentős árelőnnyel próbálja elcsábítani a legfelső réteget.