Utoljára 2016-ban készült Európában MG: miután a kínai SAIC 2007-ben megvette a márkát, amely akkor már harmincöt éve aludta Csipkerózsika-álmát, tíz éven át helyben, Angliában is működött egy üzemük.

Most pedig, tíz évvel később bejelentette a gyártó, hogy visszatér Európába – igaz, nem Nagy-Britanniába, hiszen az kívül esik az Európai Unión. Helyette Spanyolország északnyugati részén, Galíciában telepednek meg.

Hogy vadonatúj üzemet építenek, vagy egy meglévő létesítményt alakítanak át saját igényeire, nem derült ki a közleményből, de annak fényében, hogy 200 millió eurós beruházásról és 2028-as gyártásindításról beszélnek, az utóbbi a valószínű.

Évente 120 ezer autó fog itt készülni, de nem csak gyártás zajlik majd a létesítményben: lesz itt kutatás-fejlesztési részleg, amely helyi partnerekkel fog együttműködni olyan előremutató területeken, mint az akkumulátor-technológia, az intelligens mobilitási rendszerek, vagy a tiszta energia.

Képeinken az MG Cyberster elektromos roadster, a márka húzómodellje, az MG ZS városi szabadidőjármű, és a vadonatúj MG4 EV Urban