Június 1-től tíz napon keresztül kedvezményes töltési lehetőséggel várja az elektromos autóval közlekedőket az OMV négy helyszínen. A promóció ideje alatt a kijelölt e-töltőállomásokon bruttó 100 Ft/kWh áron tölthetnek az autósok bankkártyás fizetéssel, valamint az OMV eMotion applikációban elérhető tarifacsomagok használatával.

A kedvezményes ár a Budapest Fehérvári úti, Szentendrei úti és az Üllői út 137. sz. alatti, valamint a Veszprém Külső-Kádártai úti állomásokon érhető el. A promócióban részt vevő töltők maximális kapacitása 200 kW (a veszprémi esetében 300 kW), így az erre alkalmas járművek átlagosan 15-20 perc alatt teljesen feltölthetők.

A százforintos ár rendkívül kedvezményesnek tekinthető: az OMV a Basic díjcsomagban 299, Premiumban 279 forintért kínálja a töltést kWh-ként, de még a 4499 forint havi díjú Premium Plusban is 209 forintba kerül egy kWh. A kijelölteken kívül a többi OMV e-töltőállomáson a normál árazás marad érvényben.

Az OMV folyamatosan bővíti elektromos töltőhálózatát Magyarországon, országszerte már több mint 40 helyen érhető el ultragyors töltési lehetőség a vállalat hálózatában. A fejlesztések fókuszában a nagy forgalmú tranzitútvonalak, Budapest, a vidéki nagyvárosok, valamint azok a térségek állnak, ahol jelenleg még korlátozottabban érhető el ultragyors töltési infrastruktúra.