Ismerős a jelenet? Minden áldott nap lejátszódik a hazai töltőállomások százain: öt-hat autó dekkol idegesen egyetlen sorban, mert mindegyiknek a „jó oldalon” van a tanksapkája, miközben a szemközti kútoszlop teljesen üres. A sor elején álló sofőr feszülten dobol az ujjaival a kormányon, és eszébe sem jut, hogy a megoldás az orra előtt hever. Elég lenne beállni az üres helyre, áthúzni a tömlőt a karosszéria felett, és két perc múlva már indulhatna is.

Tudniillik nincs semmilyen szabály arra, hogy csak a töltőnyílással megegyező oldalon lévő töltőpisztolyokat használjuk. A gyártók felkészültek erre az esetre: a világ egyik legnagyobb gyártója, a Gilbarco Veeder-Root telepítési kézikönyve szerint a tömlők valós hatótávolsága konfigurációtól függően 3,0 és 4,2 méter között mozog.

A cseh Adast Systems (amelynek oszlopaival lépten-nyomon találkozni a hazai utakon is) még ennél is tovább megy: az ő rendszereik 4-től egészen 6 méteres hatótávig képesek kinyúlni.

Egy átlagos személyautó szélessége 1,8 méter körül van, így ha elég közel állunk, simán, könnyedén áthúzható a rugalmas tömlő a másik oldalra-

A siker titka nem a bátorságban, hanem a pontos pozicionálásban rejlik. Íme a helyes és biztonságos koreográfia:

Állj közel a kútpadkához: Úgy parkolj le, hogy az autó hátsó sarka (ahol a túloldalon a betöltőnyílás van) a lehető legközelebb essen a kútoszlophoz. Csakis szabályosan: A pisztolyt a rendeltetésszerű irányban told be a nyílásba. Az egyik legnagyobb csatlakozó-gyártó, az OPW kifejezetten tiltja a fejjel lefelé fordított pisztollyal való tankolást. Tartsd kézben a dolgokat: Ha a megfeszített tömlő miatt a pisztoly nem áll meg magától a helyén, tartsd végig kézzel. A ravasz idegen tárgyakkal (például a tanksapkával) való kitámasztása szigorúan tilos és balesetveszélyes! Emeld meg a tömlőt: Ügyelj rá, hogy a gumi ne feküdjön fel teljes súlyával az autón ezzel óvod a fényezést a felesleges karcoktól.

Ha ismeretlen autóban ülsz jó ha tudod: a műszerfalon, az üzemanyagszint-jelző kis kút ikonja mellett egy apró nyíl mutatja, hogy melyik oldalon van a tanksapka. Ha bizonytalan vagy, elég egy gyors pillantás a kútra bekanyarodva a műszeregységre, és máris tudod, hova kell állnod.

Érdekesség, hogy a tengerentúlon például az óriási diszkontlánc, a Costco a saját hivatalos tájékoztató anyagaiban külön kiemeli és reklámozza az extra hosszú tömlőket, bátorítva az autósokat, hogy mindkét oldalról álljanak be a gyorsabb kiszolgálás érdekében. Az a tény, hogy ezt külön el kell magyarázni a vevőknek, jól mutatja, mennyire kevesen használják ki ezt a lehetőséget ösztönösen.

A probléma megoldására már évekkel ezelőtt születtek kreatív ötletek, de ezek nem terjedtek el. Japánban a szűk városi telkekre kialakított apró benzinkutakon alkalmazzák a tetőből lelógó töltőpisztolyokat, ezeknél nem lehet rossz oldalon beállni: