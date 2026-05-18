Ismerős a jelenet? Minden áldott nap lejátszódik a hazai töltőállomások százain: öt-hat autó dekkol idegesen egyetlen sorban, mert mindegyiknek a „jó oldalon” van a tanksapkája, miközben a szemközti kútoszlop teljesen üres. A sor elején álló sofőr feszülten dobol az ujjaival a kormányon, és eszébe sem jut, hogy a megoldás az orra előtt hever. Elég lenne beállni az üres helyre, áthúzni a tömlőt a karosszéria felett, és két perc múlva már indulhatna is.

Tudniillik nincs semmilyen szabály arra, hogy csak a töltőnyílással megegyező oldalon lévő töltőpisztolyokat használjuk. A gyártók felkészültek erre az esetre: a világ egyik legnagyobb gyártója, a Gilbarco Veeder-Root telepítési kézikönyve szerint a tömlők valós hatótávolsága konfigurációtól függően 3,0 és 4,2 méter között mozog.

A cseh Adast Systems (amelynek oszlopaival lépten-nyomon találkozni a hazai utakon is) még ennél is tovább megy: az ő rendszereik 4-től egészen 6 méteres hatótávig képesek kinyúlni.

Sokan nem mernek így tankolni itthon, pedig veszélytelen
Sokan még ma is tartanak az automata benzinkutaktól,…

Egy átlagos személyautó szélessége 1,8 méter körül van, így ha elég közel állunk, simán, könnyedén áthúzható a rugalmas tömlő a másik oldalra- 

A siker titka nem a bátorságban, hanem a pontos pozicionálásban rejlik. Íme a helyes és biztonságos koreográfia:

  1. Állj közel a kútpadkához: Úgy parkolj le, hogy az autó hátsó sarka (ahol a túloldalon a betöltőnyílás van) a lehető legközelebb essen a kútoszlophoz.

  2. Csakis szabályosan: A pisztolyt a rendeltetésszerű irányban told be a nyílásba. Az egyik legnagyobb csatlakozó-gyártó, az OPW kifejezetten tiltja a fejjel lefelé fordított pisztollyal való tankolást.

  3. Tartsd kézben a dolgokat: Ha a megfeszített tömlő miatt a pisztoly nem áll meg magától a helyén, tartsd végig kézzel. A ravasz idegen tárgyakkal (például a tanksapkával) való kitámasztása szigorúan tilos és balesetveszélyes!

  4. Emeld meg a tömlőt: Ügyelj rá, hogy a gumi ne feküdjön fel teljes súlyával az autón ezzel óvod a fényezést a felesleges karcoktól. 

Ha ismeretlen autóban ülsz jó ha tudod: a műszerfalon, az üzemanyagszint-jelző kis kút ikonja mellett egy apró nyíl mutatja, hogy melyik oldalon van a tanksapka. Ha bizonytalan vagy, elég egy gyors pillantás a kútra bekanyarodva a műszeregységre, és máris tudod, hova kell állnod.

Így működik egy magyar benzinkút
Hogyan mérik az autónkba tankolt benzint és gázolajat? Biztos, hogy -10 Celsius-fokban ugyanolyan az üzemanyag, mint a…

Érdekesség, hogy a tengerentúlon például az óriási diszkontlánc, a Costco a saját hivatalos tájékoztató anyagaiban külön kiemeli és reklámozza az extra hosszú tömlőket, bátorítva az autósokat, hogy mindkét oldalról álljanak be a gyorsabb kiszolgálás érdekében. Az a tény, hogy ezt külön el kell magyarázni a vevőknek, jól mutatja, mennyire kevesen használják ki ezt a lehetőséget ösztönösen.

A probléma megoldására már évekkel ezelőtt születtek kreatív ötletek, de ezek nem terjedtek el. Japánban a szűk városi telkekre kialakított apró benzinkutakon alkalmazzák a tetőből lelógó töltőpisztolyokat, ezeknél nem lehet rossz oldalon beállni:

A tetőről lógnak a töltőpisztolyok a trükkös kúton
Japánban mindent hatékonyságra optimalizálnak, a…