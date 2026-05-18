A cég elnöke, Csiacsung Vang Financial Timesnak adott interjújára hivatkozva a Portfolio.hu arról ír, hogy a világ legnagyobb legngyobb elekrtomosrobogó-gyártója, a Yadea Magyarországon szándékozik gyárat nyitni.

Kínában igen népszerűek ezek a járművek mintegy 300 millió fut belőlük, a Yadea pedig a legjelentősebb gyártó, már több mint 100 millió példányt gyártott – és immár nemzetközi téren, Európában is terjeszkedne, bízva abban, hogy az emelkedő olaj- és üzemanyagárak mellett jó alternatívát kínálhatnak a vásárlóknak.

A vállalat idén már mintegy másfélszeresére emelte az exportra szánt gyártását (320-ról 450 ezerre), de az európai piachódításhoz európai gyártóhelyszín lenne ideális, ez jöhetne a kínai jármű- és akkumulátorgyártók az elmúlt pár évben által már „belakott” Magyarországra.

A Yadea még idén akár 10 ezer új értékesítési pontot nyitna világszerte – a Portfólió emlékeztet, hogy hazánkban egy ilyennel már rendelkeznek is: a tavaly márciusban a X. kerületben nyílt bemutatótermük. A megnyitó idején a cég képviselői számos hazai, az elektromosjármű-kereskedelemben jártas hazai üzletemberrel is tárgyaltak.