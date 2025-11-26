Pár héttel ezelőtt még csak annyit árult el a kínai GWM (Great Wall Motor), hogy 2026 derekától „számottevően kiterjeszti európai üzleti tevékenységeit,” ám akkor még csak a képviseletek számának bővítése volt terítéken.

Mostanra viszont kiderült, hogy ennél sokkal többről van szó. A Reuters úgy tudja, komoly nagy gyártóüzem létesítését tervezik, ahol az évtized végére évi 300 ezer autót fognak építeni.

A helyszín még nem dőlt el, állítólag Spanyolország és Magyarország van versenyben. Mindkét országban létezik már kínai autógyártás: nálunk a BYD készül megnyitni szegedi üzemét, míg a spanyoloknál a Chery és a Leapmotor képviselteti magát.

A GWM jelenleg Oroszországban, Thaiföldön és Brazíliában rendelkezik gyártókapacitással.

A GWM, akárcsak más kínai márkák, számos almárkán keresztülforgalmazza típusait. Európában 2022 óta van jelen a cégcsoport, olyan márkákkal, mint az elektromos autókat gyártó Ora, a plug-in SUV-okat forgalmazó WEY, a SUV-gyártó Haval, vagy az extrém terepjárókra szakosodott Tank. Idén saját néven is megjelentek Európában a GWM Poer pickuppal.