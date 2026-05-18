Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. újabb, hazai úton készített, tanulságos felvételt tett közzé, melyen a tolakodó autós saját kárán tanulta meg hogy a kamionnak oldalt „nincs szeme”.

Az MKIF forgalomfigyelő kamerája az M7-sen rögzített egy, a holtteret – azaz a vezető, főképp teherautó, busz sofőrje által a jármű közvetlen közelében be nem látott terület – figyelmen kívül hagyó autós miatt történt koccanást.

Az autópályán felújítás miatt terelés volt, a korlátozás elején egy műszaki hibás kamion áll, emiatt a forgalom két sávról 1 sávra korlátozódott, ami kisebb torlódást okozott. A felhajtón érkezett egy autós, aki a cipzárelv segítségével sorolt be egy kamion elé. A mögötte érkező autó a kamion holtteréből próbált ugyanígy besorolni, amit a nagyobb jármű adottságaiból a sofőr nem észlelt, és alacsony tempónál összekoccantak.

Egy kamion mellett nem az a kérdés, hogy „beférek-e”, hanem az, hogy látnak-e, és marad-e elég hely a biztonságos manőverhez, üzeni az útkezelő.