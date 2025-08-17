Rengeteg vitát generál a közúti balesetek kapcsán, hogy vajon a járművek holtterében tartózkodók, vagy a sofőrök-e a hibásak egy gázolás esetén. Ezt a témát boncolgatja a Közlekedéstudományi Intézet anyaga is.

„Hogy nem vett észre, amikor olyan magasan ül?” – hitetlenkednek az áldozatok vagy szemtanúk olykor.

Balesetek után a szakértői vizsgálatok derítik ki, hogy a sofőr figyelmetlensége vagy a jármű holtterében haladó gyalogos, kerékpáros, motoros helyzete okozta-e a bajt. Gyakran nehéz megállapítani, ki felelős: a sofőr, aki nem ellenőrizte a holtteret, vagy a védtelenebb közlekedők, akik észrevétlenül ott tartózkodtak.

Ma már a balesetmegelőzési kampányoknak visszatérő témája, hogy „senki ne tartózkodjon huzamos ideig nagy méretű járművek holtterében, mert ott a sofőr nem látja őket, emiatt bajba kerülhetnek”.

A holttér különösen veszélyes tolatásnál, 2020-ban például a Közlekedéstudományi Intézet közlése szerint az USA-ban 267 gyermek halt meg ilyen balesetben. Előfordulnak olyan esetek is, amikor sem a sofőr, sem az áldozat nem hibáztatható, mert a jármű szerkezeti kialakítása miatt bizonyos pontok egyszerűen nem láthatók. Vannak olyan esetek is, amikor sem a „gázoló sofőr”, sem az áldozata nem felelős a balesetért. A jog persze megtalálja a felelőst, azonban a szakértők egyre több olyan esettel találkoznak, amikor a jármű szerkezete, tervezési sajátosságai miatt bizonyos pontokat a sofőr nem lát, nem is láthat a volán mögül.

Az IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) kutatásai alapján az elmúlt 25 évben az autók megerősített karosszériája és az SUV-k, pickupok, elektromos autók növekvő mérete miatt jelentősen romlott a kilátás, ezzel nőtt a balesetek száma.

Bár a tolatókamerák és holttérfigyelők csökkentik a kockázatot, új problémákat is hoznak, mert a sofőröknek időbe telik feldolgozni a monitor képeit. Az IIHS nemrég 360 fokos kamerarendszert és szoftvert fejlesztett, amely pontosan megmutatja a járművek holtterét, ezzel segítve a tervezőket.

A legötletesebb megoldást azonban nem az iparág, hanem egy 14 éves pennsylvaniai lány, Alaina Gassler dolgozta ki: az A-oszlopra szerelt kamera és belső projektor valós időben „áttetszővé” teszi az oszlopot, megszüntetve a holtteret. Bár találmánya díjat nyert és szabadalmaztatták is, az autóipar egyelőre nem alkalmazza.

Az M1/M7-esen tesztelés alatt álló új kamera- és radarrendszer szintén képes lehet a közlekedők számára megszüntetni a holttereket, erről készült anyagunk itt olvasható: