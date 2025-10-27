Az automata benzinkutak működése elsőre bonyolultnak tűnhet, de a rendszer valójában nagyon egyszerű és biztonságos. Sokakban felmerül a kérdés, vajon mi lesz akkor, ha nem tudok annyit beletölteni az autó tankjába, amennyi pénzt beleraktam a gépbe? Ha már befizettem az összeget, de meggondoltam magam, mégsem szeretnék tankolni mit tehetek? Hogyan jut vissza a pénz a “zsebembe”?

Elmondjuk, hogyan is működik a rendszer.

A legtöbb estben az itthoni automata benzinkutakon kétféle fizetési mód közül választhatunk: készpénzes és bankkártyás fizetés. Ennek megfelelően kissé eltérő a működésük.

Készpénz

Ha készpénzzel fizetsz az automata kútoszlopnál, a tankolás előtt be kell helyezni a megfelelő nyílásba a kívánt összeget – például 10 000 forintot. Ezután a rendszer engedélyezi a tankolást, de ha végül csak 8 000 forintért fér üzemanyag az autód tankjába, semmi gond, a gép a tankolás végeztével kinyomtat egy levásárolható kupont ott, ahol a blokkot is kapod. A kupon felhasználhatósága általában időhöz kötött, mondjuk 30 nap. Ezen időszakon belül a kupon kvázi készpénzként elkölthető üzemanyagra.

Bankkártya

Bankkártyás fizetés esetén a legtöbb automata úgymond zárolja a számládon az általad előre, a kútoszlopon kiválasztott összeget, de a tankolás végén a kút csak annyit von le a számládról, amennyit valóban tankoltál. Szóval ebben az esetben sincs ok az aggodalomra. Elsőként azt látod a számlaegyenlegeden, hogy levont 10 000 forintot, hogy fenti példánál maradjunk -, majd a pisztoly visszahelyezése után 2000 forintot jóváírnak, azaz a tankolás végén 8000 forinttal lesz kevesebb a számládon. Pont annyival, amennyiért üzemanyag került a járművedbe.

Most már semmi akadálya, hogy bármikor tele tankold az autódat, elég csak fölé lőni annak mennyiségnek, mint amennyi hiányozhat a tankból. A pénzed nem veszik el.

