Sokan nem azért tartják meg régebbi autójukat, mert elutasítják a fejlődést, hanem mert az ismert, javíthatóbbnak érzett és kiszámíthatóbb autó nagyobb bizalmat ad nekik, mint egy modernebb, bonyolultabb modell – derült ki a Kovács Autóalkatrész májusi, több mint 2800 válaszadó bevonásával készült kutatásából.

Nem tökéletes, de kiismerhető

Ha a pénz, a várakozási idő és az elérhetőség nem számítana, a válaszadók 61 százaléka most is beülne egy vadonatúj autóba. Aki autócserén gondolkodik, az sem feltétlenül egyből a szalon felé indulna: a válaszadók mindössze 17 százaléka venne új autót a következő két évben, míg 53 százalék inkább 1–10 éves használt autót választana.

A régi autó megtartásának legerősebb oka az, hogy a tulajdonosa ismeri: 56 százalék szerint ez az autó olyan, amelynek tudja az előéletét, tipikus hibáit, tudja mire számíthat, hiszen ő tartotta rendben. 51 százalék pedig egyszerűen még mindig megbízhatónak tartja.

Nem az új technikát utasítják el

A kutatás egyik legérdekesebb tanulsága, hogy az autósok nem söprik le reflexből a modern vezetéstámogató rendszereket. A holttérfigyelőt a válaszadók 83 százaléka, a tolatókamerát vagy tolatószenzort 89 százaléka tartja hasznosnak, és összességében csak 8 százalék nyilatkozott negatívan a modern vezetéstámogató megoldásokról.

Vagyis nem arról van szó, hogy a magyar autós ne akarna semmilyen új funkciót. Inkább arról, hogy különbséget tesz a valóban hasznos segítség és a túlbonyolított, drágának érzett technika között.

A bizalom a javíthatóságnál dől el

Ahol már jóval nagyobb a bizalmatlanság, az a modern autók elektronikája és hosszú távú tartóssága. A kitöltők 72 százaléka legalább közepesen tart a modern elektronikával járó szoftverfrissítésektől vagy az ezekhez kapcsolódó kiszolgáltatottságtól, és közel 80 százalék nem hiszi, hogy a 2025 után gyártott autók 25–30 év múlva is üzemben lesznek. Közben 27 százalék kifejezetten azért tartja meg a jelenlegi autóját, mert könnyebb és olcsóbb szerelni, mint egy újabbat.

A régi autó nem feltétlenül kényszermegoldás

A válaszadók 65 százaléka akkor is megjavíttatná a saját autóját, ha egy hirtelen hiba a jármű aktuális értékének legalább 30 százalékába kerülne. Sőt, 71 százalék azt mondta, hogy a jelenlegi autójával akár holnap reggel is elindulna egy 2000 kilométeres útra, további 18 százalék pedig előbb átnézetné, de nekivágna.

A régi autó tehát sokaknál nem egyszerűen kényszermegoldás: a tulajdonosa ismeri az előéletét, tudja, mire költött, mit javíttatott rajta, és éppen ezért sokszor nagyobb bizalommal ül bele, mint egy számára kevésbé ismert, modernebb modellbe.