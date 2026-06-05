A Forma-1-es Monacói Nagydíj versenyfelügyelői már a versenypályás munka megindulása előtt 5000-5000 eurós (szűk 1,8 millió Ft) bírságot osztottak ki Lando Norrisnak és Charles Leclerc-nek.

A McLaren világbajnoka és a Ferrari monacói pilótája ugyanazért kapta a büntetést: mindketten elkéstek a csütörtöki hivatalos, FIA-s versenyzői sajtótájékoztatóról.

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Az F1-ben minden hétvége előtt hat pilótát osztanak be kétszer hármas csoportban a hivatalos sajtótájékoztatókra, kétszer 10 perces turnusokra – ezeken a megjelenés kötelező, csakis rendkívüli esetben – igazolt egészségügyi probléma, egyéb vis maior körülmény – kaphatnak felmentést a versenyzők.

A tegnapi 14.30-as hivatalos kezdés csúszott, ugyanis Norris és Leclerc is pár perccel később futott be, ezért vizsgálat alá is vonták őket, és mivel nem tudtak méltányolható indokot felhozni a késés magyarázatául, meg is kapták a büntetést.

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