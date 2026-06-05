A Ferrari a hét elején, a pilóta hazai versenyére, a Monacói Nagydíjra időzítve jelentette be, hogy a 2019 óta náluk vezető Charles Leclerc-rel újra szerződést hosszabbítottak. A kiterjesztés időtartamát nem közölték, de valószínű, hogy legalább 2030-ig szólhat, hiszen a 28 éves pilóta már eddig is 2028 végéig kötelezte el magát a Scuderiánál ‒ szintén csak pletyka, de állítólag az új aláírással évi 50 millió euróra emelkedik a fizetése.

A Monacói Nagydíj csütörtöki sajtónapján természetesen magát a nyolcszoros futamgyőztest is kérdezték a hosszabbításról, annak pontos tartamát ő sem árulta el, azt viszont igen, hogy lett volna más lehetősége is, több ajánlatot is kapott a Forma-1-ből.

„Igen, voltak más ajánlatok. Az nem mondom el, kiktől, majd ők felfedik, ha akarják, viszont ami engem illet, nem volt kérdés, hogy a Ferrarit választom” – mondta.

Ugyan idén már nyolcadik idényét tölti az olasz csapatnál, a bajnoki címre pedig jelen állás szerint újra csak halvány esélye van (az egyéni bajnokságban a 3., de már 54 ponttal lemaradva az éllovas Kimi Antonelli mögött), a pilóta kitart, mert nagyon bízik a főnökben, Fred Vasseurben – akinek pozíciója amúgy tavaly veszélyben volt.

„Imádom a csapatot, szerintem ez a külső szemlélőknek is egyértelmű. Nyolc éve vagyok az F1-es csapatnál, összesen 10 éve a Ferrarival” – utalt arra, hogy már az F1 előtt az olaszok neveltje volt, és első szezonját is a Ferrari-motoros Alfa Romeo Sauberrel teljesítette.

„Az elsők voltak, akik hittek bennem és felkaroltak, és segítettek eljutni oda, ahol ma tartok. Hiszek a projektben is. Freddel nagyon jó a viszonyunk, szilárd meggyőződésem, hogy ő a megfelelő ember arra, hogy újra a csúcsra jusson a Ferrari. Osztom a vízióját, nagyon hiszek Fredben. Ez az első autó, amit már teljesen az ő elképzelései szerint rakott össze a csapat, és számos innovációt is láthatunk rajta. Megvan a hosszú távú víziónk – na nem túl hosszú, mert a lehető leghamarabb vissza akarunk térni az élre –, én pedig hiszek ebben, hiszek Fredben, és így a teljes projektben is” – hangsúlyozta, hogy milyen fontos szerepet játszott a döntésében a csapatfőnök.

Számos kudarc, már-már „hazai pályás átok” után Leclerc tavalyelőtt, 2024-ben meg tudta nyerni a Monacói Nagydíjat – azt mondja, idén nem ő és a Ferrari a favorit, de így sem zárja ki a sikert:

„Úgy gondolom, hogy idén jobban állunk [mint tavaly], és ha van pálya, ahol magunkra fogadnék, az talán Monaco. Ugyanakkor úgy vélem, továbbra is megvan a Mercedes idény eleje óta meglévő nagy előnye. Azt hiszem, most is nagyon erősek lesznek.”