Hacsak a Mercedes nem indít el lavinát azzal, hogy nem tud megegyezni George Russell-lel a folytatásról, a 2026-os Forma-1-es mezőny nagyjából ugyanolyan lesz, mint az idei, legfeljebb azon izgulhatunk, hogy mikor jelentik be Isack Hadjar Red Bull Racing-es előléptetését, és hogy az energiaital-gyártó kisebbik csapatánál ki vezet.

2027 már egész más kérdés: kifut Lewis Hamilton ferraris szerződése, Fernando Alonso meglebegtette, hogy 2026 végén távozik, de az alapesetben még további évekre szóló kontraktusok ellenére Max Verstappen és Charles Leclerc is távozhat a Red Bulltól és a Ferraritól az eredményekre vonatkozó kitételek alapján, hogy Oscar Piastri helyzetéről ne is beszéljünk.

Míg Verstappen esetleges lelépése-átigazolása régóta téma, Leclerc-t illetően csak a közelmúltban merült fel, hogy a monacóinak fogyóban a türelme, és hogy menedzsere, Nicolas Todt már a McLarennél, a Mercedesnél és az Aston Martinnál is érdeklődött a középtávú lehetőségekről.

Az egykori Ferrari-főnök, majd FIA elnök fia egy friss interjúban maga sem tagadta, hogy nézelődnek, 2027-re nagy mozgásokat jósol a hosszú ideje pilótamenedzserként dolgozó francia.

„Sok pilóta várja, hogy kiderüljön, melyik csapat hogy dolgozott, milyen lesz az autó [a jövő évi nagy szabályváltozási csomag életbe lépésével], hogy aztán eldönthessék, maradni akarnak, vagy épp más csapathoz mennének, mert ott jobban dolgoztak. Forró lesz a pilótapiac” – nyilatkozta a szingapúri Straits Timesnak.

„Max és pár másik pilóta mellett Charles a generációja egyik legjobbja. Nem kisgyerek már, sok évet lehúzott a Ferrarinál, és nyilván győzelemre képes autót szeretne. Jelenleg is jó az autó, de nem elég jó a bajnoki címhez. Reménykedünk, hogy jövőre a Ferrarinak már nagyon jó autója lesz” – folytatta.

Leclerc friss Forma-2-es bajnokként 2018-ban mutatkozott be a Forma-1-ben az Alfa Romeo Saubernél, majd 2019-től már a Ferrarinál vezethetett. A hamarosan 28. születésnapját ünneplő pilóta az elmúlt hét szezonban összesen nyolc futamot nyert a Scuderiánál, komoly, a szezon végéig tartó bajnoki kampányig még nem jutott az olasz csapattal.