Charles Leclerc a Ferrari neveltjeként, friss Forma-2-es bajnokként 2018-ban mutatkozott be a Forma-1-ben az Alfa Romeónál, majd újoncévét követően rögtön a Scuderiához is került Kimi Räikkönen utódjaként.

A fiatal tehetség rögtön első ferraris évében két futamgyőzelmet szerzett, négyszeres világbajnok csapattársát, Sebastian Vettelt is elhomályosította, ám Leclerc 2019 óta végül összesen „csak” nyolc futamgyőzelemig jutott a vöröseknél, vagy az autó volt versenyképtelen, vagy a csapat munkája volt rossz, nem ritkán mindkettő, így sosem volt még igazi bajnokesélyes.

Úgy tűnik, a hamarosan 28. születésnapját ünneplő pilóta türelme hét szezon után már erősen fogyóban van, állítólag keresi a kiutat.

Az olasz RMC Motori tudósítása szerint Leclerc menedzsere, Nicolas Todt több csapatnál is kopogtatott a közelmúltban: az egykori Ferrari-főnök és FIA-elnök fia az Olasz Nagydíj hétvégéjén Monzában a McLaren csapatfőnökével, Andrea Stellával tárgyalt, de az Aston Martin-vezér Lawrence Stroll-lal és a mercedeses Toto Wolff-fal is felvette a kapcsolatot.

Leclerc aktuális ferraris szerződése legalább 2028-ig szól, de ahogy más toppilóták esetében, nála is lehetnek korábbi, eredményalapú kilépési feltételek. Az biztos, hogy a monacói 2026-ban még a Ferrarinál vezet, de ha az olasz csapat mellényúl a nagy szabályváltozási csomaggal, míg a McLaren, a Mercedes vagy épp a már a sztártervező Adrian Newey-t is a soraiban tudó Aston Martin autója versenyképes lesz, 2027-re megpróbálhat valamelyik riválisnál ülést szerezni.

Az olasz szakoldal konkrétan felveti a Leclerc–Piastri-csere lehetőségét, melyet az ausztrál pilóta menedzsere, Mark Webber sem zárt ki az RMC Motori kérdésére, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Piastrinak egyelőre a McLarenre kell koncentrálnia.