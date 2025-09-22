Bár Max Verstappen Red Bull-os szerződése közismerten egészen 2028-ig szól, az sem titok, hogy a holland bizonyos, eredményekre vonatkozó feltételek nélkül előbb is távozhatna a csapattól.

Ennek fényében próbálkozott a négyszeres világbajnoknál a Mercedes-főnök Toto Wolff a tavalyi, majd az idei szezon első felében is, de úgy tűnik, más sztárral is „beérné”.

Verstappen menedzsere, Raymond Vermuelen épp a potenciális Mercedes-szál kisebbítése közben – talán épp taktikai okból, zavarkeltési céllal – egy meglepő nevet dobott be Wolff-fal kapcsolatban.

„Igazából nem valami izgalmas ez. Mindenki érdeklődik mindenkinél. Nem gondolják, hogy Toto Charles Leclerc-t is hívogatja? Mindenki igyekszik megtalálni a kirakós darabjait. És persze mindenki önző, a legjobbat akarja magának, ez így logikus” – mondta a holland De Telegraafnak adott interjújában.

Leclerc-nek persze Verstappenéhez hasonló, 2028-ig vagy ’29-ig tartó szerződése van, de ahogy a hollandnál, nála is minden bizonnyal vannak kilépési záradékok.

Az is tény, hogy a Mercedes egyelőre még sem George Russell, sem Kimi Antonelli szerződését nem hosszabbította meg – az angollal minden bizonnyal a hosszabbítás tartama és a pénz lehet az alku tárgya, míg az olasz tininél mérlegelni kell, hogy megéri-e egy újabb tanulóévet adni neki, vagy más csapatnál/szerepben kellene dolgoztatni, hogy később érettebben térhessen vissza.

Wolff persze nem feltétlenül 2026-ra keres új versenyzőt, valószínűbb, hogy csak a belső szerződési tárgyalások előtt igyekszik tájékozód a középtávú lehetőségekről.