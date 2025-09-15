Toto Wolff 2009-ben szállt be a Forma-1-be a Williams résztulajdonosaként, később pedig a brit csapat egyik igazgatója is lett. 2013-ban a Mercedes csapat 30%-os résztulajdonosává is vált, majd a vezérigazgatói és csapatfőnöki szerepet is átvette (a williamses tulajdonrészét pedig továbbadta).

A Mercedes Wolff irányítása alatt érte el legnagyobb sikereit (2014-től ’21-ig 8 konstruktőri és 7 egyéni bajnoki cím), ahogy az elmúlt évek visszaesése is az 53 éves osztrák vezetése alatt zajlik.

Wolff egy friss interjúban elmondta, mikor fordítana hátat a jelenlegi munkájának.

„Pillanatnyilag megfelel számomra a helyzet, szeretnék maradni. Legalább addig, amíg újra nyerőbe kerül a csapat, addig mindenképp csapatfőnök maradnék. Különösen úgy, hogy abban a kivételes helyzetben vagyok, hogy én rúgnám ki magamat. Ha nem is lennék tovább csapatfőnök, még mindig én lennék a vezérigazgató, maradhatnék az, esetleg elnök, vagy épp felügyelőbizottsági tag, ha többi tulajdonos egyetért vele” – magyarázta.

Az üzletember elárulta, hogy eredetileg már 2020-ra tervezte a kiszállást, ugyanis nem akart 50 felett is az F1-ben dolgozni, de aztán „ráérzett az ízére”.

„Számomra most erről szól a dolog: 2500-an dolgozunk a Mercedes-csapatnál, hogyan tudok a legjobban irányítani egy ekkora szervezetet? Hogyan tudom megfelelően végezni a munkámat? Ezek tükrében szervezem a csapatot, és egyelőre, rövid távon nincs tervben a változtatás” – szögezte le.