A Mercedes 2025-re a csapat saját neveltjét, az akkor még épp csak 18 éves Kimi Antonellit szerződtette a Ferrarihoz távozott Lewis Hamilton utódjaként.

A csapatfőnök, Toto Wolff az új Verstappentként tekint az olasz ifjoncra, akitől idén elsősorban tanulást várt, előre tisztázva, hogy hibákra is számítanak tőle. Antonelli a szezon elején meglepően magabiztosan versenyzett, de Imolában megtört a lendület, és bár a Kanadai Nagydíjon sikerült megszereznie első Forma-1-es dobogós helyezését is, összességében nem előre, hanem inkább hátrafelé halad a fiatal versenyző, nem látszik a fejlődés.

Antonelli a Holland Nagydíjon Charles Leclerc-rel keveredett balesetbe, kiütötte a Ferrari versenyzőjét, majd a hazai pályán, Monzában a szabadedzésen dobta el az autót. Az időmérőn ugyan nem szerepelt rosszul, így George Russell mellől rajtolhatott az Olasz Nagydíjon, de a futamon rögtön a rajtnál visszaesett, végül pedig a 9. helyen rangsorolták, mert a többszöri pályaelhagyások miatt a hajrában 5 másodperces időbüntetést kapott.

Wolff a monzai verseny után eddig nem látott nyíltsággal beszélt arról, hogy ennél többet várt Antonellitől.

„Hervasztóan vezetett a hétvégén. Az úgy nem megy, hogy folyamatosan a kavicsba viszi az autót. Az egész futama lelombozó volt. Ez nem jelenti azt, hogy ne támogatnám, nem hinnék benne, mert meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon jó pilóta lesz a jövőben, de a mai nap kiábrándító volt” – mondta.

Wolff szerint Antonellinek kellene már egy „tiszta hétvége”, és nem szabadna a korábbi hibák traumáját magával cipelnie.

„Az ember nem fogja olyan keményen támadni a kanyart, ha előtte ott fejezte be az edzést a kavicságyban, nem fogja olyan keményen támadni az ellenfelet, itt Gaslyt, ha előtte volt az az incidens Leclerc-rel. Pedig Kiminek egy másodpercet sem szabadna elvesztegetnie Gasly mögött” – magyarázta.

„Egyszerűen fel kellene szabadulni. Tudjuk, hogy nagyszerű pilóta, hihetetlen tehetsége és képességei vannak, igazi küzdő. Mindene megvan, de meg kellene szabadulnia a tehertől” – mondta a csapatfőnök.

16 forduló után Antonelli 66 pontjával a 8. a világbajnokságban, míg csapattársa, Russell háromszor annyi egységgel (194 pont) a 4.