Miután 2024 elején bejelentették, hogy Lewis Hamilton nem folytatja a Mercedesnél, Max Verstappent pedig nem lehetett átcsábítani a Red Bulltól, Toto Wolff fiatal protezsáltját, az akkor még alig 18 éves Kimi Antonellit szerződtette a hétszeres világbajnok utódjaként.

Az olasz ifjonc a tavalyi Olasz Nagydíj első szabadedzésén mutatkozott be az alakulatnál, és rögtön a második körén falnak is csapata az autót a Parabolicában, ám akkor ezt nem bánták, sőt, a csapatfőnök a 2025-ös idény elején is arról beszélt, hogy Antonellinek az idei tanulóév lesz, sok fejfájást okoz majd, de ez nem baj.

Az újonc egyébként nem kezdte rosszul Forma-1-es pályafutását, az első fordulókon korát meghazudtolóan vezetett, de Imola csak a Kanadai Nagydíjon megszerzett 3. helye jelentett fénypontot, amúgy a további fejlődés helyett csak küszködött – a mostani monzai első edzésen pedig szintén eldobta az autót.

„Miután tavaly Monzában tisztáztuk, hogy idén ő kap lehetőséget nálunk, azt is leszögeztük, hogy az idei évet tanulásra szánjuk neki, hogy lesznek pillanatok, amikor a hajunkat tépjük majd, és mások, amikor viszont ragyogni fog – a zandvoorti hétvége is jól példázta ezt” – utalt Wolff Monzában arra, hogy Antonelli erősen ment Hollandiában, majd Charles Leclerc-rel való ütközésével tönkre vágta mindkettejük versenyét.

„A mostani első edzéses hiba egyértelműen hátrányba hoz minket a hétvége folytatására, de a legutóbbi futamon időnként nagyszerűen ment, amikor szabad volt előtte a pálya, szépen felzárkózott, aztán viszont jött az ütközés. Charles és saját versenyét is elszúrta, de így is azt szeretnénk, hogy inkább próbálkozzon, mint ne” – folytatta.

„Szóval néha fent, néha lent, de én pontosan erre is számítottam az idei évét illetően, és minden egyes nappal csak gyűjti a tapasztalatokat a következő szezonra. Idén nem vagyunk versenyben a konstruktőri bajnoki címért, és bár a 2-3. helyért még folyik a küzdelem, ez nem annyira fontos, mint az, hogy jövőre hogy szereplünk, amikor már nagyon fontosak lesznek a pontok” – szögezte le Wolff.

Antonelli az eddigi 15 fordulóból hétszer végzett pontszerző pozícióban, Kanada óta csak a Magyar Nagydíjon elért 10. helyét tudja felmutatni. A 19. születésnapját múlt hétfőn ünneplő ifjonc 64 pontjával jelenleg a 7. a világbajnokságban, csapattársa, George Russell egy futamgyőzelemmel, öt tovább dobogós helyezéssel a tarsolyában 184 egységgel a 4.