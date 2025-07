Az előző hat futamon egyetlen dobogót leszámítva négyszer kiesett, egyszer pedig csak a 18. lett a Mercedes ifjonca, Andrea Kimi Antonelli. Volt, hogy az olasz önhibáján kívül esett ki, de a Belga Nagydíjon történtekről csak ő tehet: mind a sprintidőmérőn, mind a szombati kvalifikáción az első szakaszban búcsúzott, és az látszott, hogy ez a maximum, amire képes.

A szombati Q1-es kiesés annyira soknak bizonyult, hogy Antonelli a pilóták közül utolsóként ment csak nyilatkozni. Látszott rajta, hogy könnyeivel küszködik, korábban pedig le is győzhették őt érzelmei: szemei vörösek voltak, kezében lévő zsebkendővel pedig utolsó könnycseppjeit szárította.

Kimi Antonelli’s middle of 2025 is reminding me very much of the start of 2008 for Sebastian Vettel.



It seems like nothing can go right, but you know the talent/speed is there. He just needs time and a little bit of coddling. pic.twitter.com/OGJliOMHPw