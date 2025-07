Kissé felhős időben, 22 Celsius-fokos levegő- és 37 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki a 2025-ös szezon 13. időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Spa-Francorchamps-ban. A hétvége során egy körön a McLaren volt a leggyorsabb eddig, de volt egy sprintfutam is, ahol Max Verstappen jobb volt a Red Bull-lal a papaja autóknál.

A Q1 elején komoly forgalmi dugó volt a bokszutcában, Fernando Alonso kis híján neki is ment Aston Martinjával a Haasban ülő Oliver Bearmannek. Lance Stroll a másik Aston Martinnal azonban nem vacakolt, ő konkrétan áthajtott Nico Hülkenberg (Kick Sauber) első szárnyán.

At the green light, Stroll and Hulkenberg have the slowest collision ever 💥



New front wing for Nico before he's even got out on track #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/jc0iENFM68