Péntek délután, napos időben, 22 Celsius-fokos levegő- és 37 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a 2025-ös Forma-1-es Belga Nagydíj sprintidőmérője. Az egyetlen spa-i szabadedzésen Oscar Piastri kiemelkedett a mezőnyből, még saját csapattársát, Lando Norrist is fél másodperccel verte a McLaren-pilóta.

A 12 perces SQ1 elején volt némi sietség, főleg úgy, hogy a belga pálya a leghosszabb a versenynaptárban, és 20 autó szeretett volna továbbjutni. A közepes gumikkal azonban mindenki takarékoskodni akart, így a legtöbben legfeljebb csak 2-3 kört szerettek volna futni.

Ha volt ilyen terve Andrea Kimi Antonellinek, az biztos nem segített neki, hogy egy alkalommal megforgott a Mercedesével.

A HUGE moment for Antonelli! 😮



He does a 360° through the gravel at Stavelot #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/OSnsKUiAF4