Véget ért a Forma-1 első nyári szünete, a mezőny ismét együtt, ezúttal a jól ismert és sokak által kedvelt belgiumi Spa-Francorchamps versenypályán. Ez a 2025-ös szezon 13. versenyhétvégéje, azaz megkezdődött a második félidő, ráadásul mivel sprintet is tartanak a hétvégén, csak egy szabadedzés állt a pilóták rendelkezésére, hogy a 7004 méteres, 19 kanyaros pályára hangolják az autókat.

A Forma-1-et már nem érintette a reggeli köd, mely a nevelőszériák programját is megkavarta, a legjobbaknak „csak” felhős idő, 20 Celsius-fokos levegő és 34 fokos aszfalt jutott.

A 60 percet igyekezett maximálisan kihasználni a mezőny, már csak azért is, mert több istálló is új fejlesztésekkel készült, amit ki szerettek volna próbálni. Mint ismert, a Red Bull háza táján több változás is volt: Christian Horner helyére új csapatfőnök került Laurent Mekies személyében, míg a Racing Bullstól érkező szakembert a „kisbikáknál” Alan Permane pótolta. A Red Bullnál emellett történt még egy, csak ezt a hétvégét érintő változás: Max Verstappen fülére ezúttal nem szokásos mérnöke, Gianpiero Lambiase beszélt, hanem Ausztria után ismét Simon Rennie. Előbbi szakember személyes okok miatt hagyja ki a hétvégét.

A gyakorlás a Williamsnél nem indult jól, Carlos Sainz autója szinte azonnal kritikusnak nevezett hibát produkált. Később kiderült, az üzemanyagrendszerrel nem klappolt valami. Lance Stroll is hosszabb kihagyásra kényszerült az Aston Martinnal, a zöld autóval is technikai gondok voltak.

Később ők is tudtak csatlakozni a többiekhez. A gyakorlás alapvetően simán zajlott, de az első fél órában volt néhány veszélyesebb helyzet rossz helyen lassan haladó, félre nem húzódó autók miatt.

Hogy az edzés során micsoda „altatás” ment, azt jól mutatta Stroll leggyorsabb köre, melyet bő 10 perccel a leintés előtt futott meg a kanadai. Ez volt az első igazán gyors kör a gyakorláson, és a többiek sem maradtak sokáig adósak – nem csoda ez, hiszen a szabadedzés utáni következő esemény már egy időmérő.

Az igazán gyors próbálkozások során több hibát is vétettek a pilóták, Lando Norris (McLaren) és Oliver Bearman (Haas) is járt a sóderágyban. A leggyorsabbnak végül Oscar Piastri bizonyult, a McLaren bajnoki éllovasa 4 tizedmásodpercet adott Verstappennek és 5-öt Norrisnak.

A Forma-1-es program 16:30-tól a sprintidőmérővel folytatódik.