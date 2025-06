Péntek délután 13.30-kor a szomszédban, még pontosabban a spielbergi Red Bull Ringen napos, enyhe időben – 23 Celsius-fokos levegő-, 40 fokos aszfalthőmérséklet – mellett kezdődött a 2025-ös Forma-1-es világbajnokság 11. fordulója, az Osztrák Nagydíj első szabadedzése.

A bokszutcai lámpa zöldre váltásakor elsőként 4,3 km-es aszfaltcsíkra elsőként Lewis Hamilton gurult ki az aerodinamikai szenzorokkal ellátott Ferrarival, de mögötte a mclarenes Oscar Piastri autóján is hasonló „felépítmény” díszelgett – számos csapat vitt fejlesztési csomagot Ausztriába.

And the 2025 #AustrianGP weekend is GO! #F1 pic.twitter.com/ypYPoBK3eq

A címvédő Max Verstappennek a fejlesztések mellett újdonságot jelentett, hogy állandó partnere, versenymérnöke, Gianpiero Lambiase helyett ezúttal Simon Rennie beszélt hozzá a csapatrádión – egyelőre nem tudni, végleges váltásról van szó, vagy mindössze mostanra szól a csere.

A Ferrarinál Charles Leclerc, a McLarennél Lando Norris kispadozott, helyettük egy-egy ifjonc, a svéd Dino Beganovic, valamint a Forma-2-es éllovas, az ír Alex Dunne ült az autóba.

Good luck to Alex Dunne who's in Lando Norris' McLaren for this first practice session 🙌 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/ztYSFkLFPI

Az első etapokra vegyesen a kemény és a közepes keverékű Pirellik kerültek az autókra.

10 perc után a kanadai futamgyőztes, George Russell volt a leggyorsabb a kemény gumikon, később csapattársa, az érettségit frissen letudó Kimi Antonelli ért fel mögé kéttizedes hátránnyal.

25 perc után kerültek elő az első lágy keverékű abroncsok, épp a Mercedes versenyzői kezdték meg az időmérős szimulációkat. Russell visszavette az első pozíciót a williamses Carlos Sainztól, Antonelli kicsit hibázott a gyors körén, csak a 3. időt hozta.

Félidő után már mások is a lágyakra váltottak, Fernando Alonso a gyors köre előtt megpördült az utolsó kanyarban – szerencséje volt, hogy elkerülte a gumifalat, vagy épp pontosan mérte fel, hogy tartva az irányt abban kötne ki, így inkább engedett.

Első gyors körével a bajnoki éllovas Piastri Russell mögé ért fel, de nem sokkal később Verstappen 5 századdal gyorsabb volt nála, igaz, Russell-lel ő sem bírt.

The current F2 championship leader goes P4 in FP1 💪 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/17eYCrSP1X

What a great effort from Alex Dunne 👏

Villantott a McLaren ifjonca: Dunne Piastritól szűk egytizeddel elmaradva ugrott fel a 4. helyre.

Az utolsó tizenpár percben a túlnyomó többség visszaváltott a keményebb gumikra, míg Hamilton csak ekkor futott neki a gyors köreinek. Russell ugyanekkor esőcseppeket jelentett a rádión – az ég is egyre felhősebb volt, az aszfalt is hűlt néhány fokot. Hamilton a 9. időt tudta hozni.

Are we going to get some rain before the session's out?

Drivers are reporting spits and spots around Turns 3 and 4 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/dgjzUwXj4k

— Formula 1 (@F1) June 27, 2025