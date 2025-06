A Red Bull 2023-ban az F1 történetében sosem látott fölénnyel győzött, ám a csapat tavaly már nem dominált. Bár egyéniben még negyedszerre is Max Verstappen győzött, a konstruktőri versenyben az alakulat a 3. helyre csúszott.

Az autóra már tavaly panaszkodott mind Verstappen, mind az akkori csapattárs, Sergio Perez, idén pedig már a címvédő is gyakran küszködik vele. A Red Bull hazai futama, az Osztrák Nagydíj előtt a motorsportfőnök, Helmut Marko őszintén beszélt az RB21-es fő bajáról.

„Már két éve látjuk ezt a tendenciát az autóinknál: a kerékvetőkön pattog, a kanyarban alulkormányázott, ami aztán épp túlkormányzottságba csap át. Másként fogalmazva: a hátsó tengely balansza nem jó. Amikor beletalálunk a szűk tartományba, a pálya pedig fekszik, mint Dzsiddában vagy Szuzukában – de Montreal és Imola sem volt rossz! – akkor nincs gond, de nagyon kicsi a mozgástér” – magyarázta.

A kérdésre, hogy jönnek-e fejlesztések ennek orvoslására, Marko így felelt: „Ausztriába hozunk egy frissítést, és aztán annak a finomítása érkezik Silverstone-ra. De ha ez sem válik be, igazán nehéz lesz a bajnokság – nem mintha már most ne lenne az.”

A konstruktőriben a Red Bull legjobb esetben is csak a 2. helyre hajthat, de bőven benne van, hogy a csapat csak a 4. lesz a biztos befutó McLaren, valamint a Mercedes és a Ferrari mögött, Verstappenek is csak igen halvány esélye van a címvédésre, hiszen hátránya már 43 pont az éllovas Oscar Piastrihoz képest. Nem lenne meglepő, ha hamarosan ejtenék is az évet, hogy csakis a 2026-os felkészülésre koncentráljanak.

„Pontosan meg van határozva, hogyan használjuk a szélcsatornát és az egyéb eszközöket, de eljön a pillanat, amikor azt mondjuk, oké, vége a további fejlesztgetésnek. Ennek két oka van: az idő és a kiadási plafon. A nagy kérdés az, mire fordítsuk az erőforrásokat. Úgy gondolom, Silverstone, legkésőbb Spa után úgy döntünk, hogy a teljes mértékben a jövő évi autóra koncentrálunk” – fejtegette Marko.

A 2026-os kilátásokat illetően az osztrák bizakodóan beszélt:

„A Mercedes önmagát kiáltotta ki a favoritnak, de bizonyíték egyelőre nincs erre. Már a belső égésű motor fejlesztése is elképesztő – kisebb, mint ami a fűnyírómban van! Három-négy dolog fontos az új autó szempontjából. A belső égésű motor – azzal rendben vagyunk, ha nem akadnak megbízhatósági problémák, akkor ott nem leszünk hátrányban. Az akkumulátor is kiemelten fontos, azon a téren egy hagyományosabb megoldással kezdünk, és az üzemanyag is fontos tényező lesz, ezen a téren pedig szépen haladunk a munkával a partnerünkkel, az Exxonnal.”