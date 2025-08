Lewis Hamilton 2024 végén 13 közös szezon után elhagyta a Mercedest, hogy a Ferrarinál folytassa-fejezze be Forma-1-es pályafutását.

A hétszeres világbajnok helyére Toto Wolff protezsáltját, a nagy ígéretnek tekintett, még mindig csak 18 éves Kimi Antonellit ültette, aki az idény első harmadában szépen helytállt, de az Emilia-romagnai Nagydíj óta eltelt hét fordulóban csak egyszer szerzett pontot, igaz, a Kanadai Nagydíjon első F1-es dobogós helyezését is megszerezte.

Hamilton – aki korábban szívhez szóló üzenetet is hagyott mercedeses utódjának – a Belga Nagydíjon ellátogatott volt csapata motorhome-jába, ahol az ifjoncot is vigasztalta-biztatta. A 40 éves angol kész arra, hogy akár komolyabb támogatást is nyújtson az újoncnak.

„Mindig biztosítom róla, hogy itt vagyok, ha kellek. Fontos tudatni az emberekkel, hogy nincsenek egyedül, én is ezt teszem” – mondta a Magyar Nagydíj csütörtöki sajtónapján.

„Nem szeretnék tolakodni, nem szeretnék semmit akadályozni. Egyszerűen csak tudattam velük, hogy számíthatnak rám, ha Kiminek lenne erre igénye. Persze most is nagyszerű stáb van körülötte. 18 éves ‒ én 18 évesen még nem álltam készen [az F1-re], de ő egyértelműen, hiszen idén szép munkát végzett, főleg az elején, miután bekerült” – folytatta.

„Üldöztem már párszor a pályán, ő pedig nem engedett. Egyértelműen megvannak a képességei, egyszerűen csak rossz élményei voltak mostanában. Nem egyszerű a dolog, amikor mindenki sikert vár az embertől, amikor ott a nyomás. De őszintén mondom, hogy szerintem nagyon jól tette a dolgát eddig, ráadásul remek srác is!” – méltatta Antonellit.