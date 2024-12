Az idei évvel lezárult egy fejezet Lewis Hamilton pályafutásában: a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon teljesítette az utolsó versenyét a hétszeres Forma-1-es világbajnok a Mercedesszel, ahonnan tizenkét szezon után távozott, jövőre pedig már a Ferrari színeiben tér vissza.

Hamilton búcsúja érzelmes pillanatokat is hagyott maga mögött, ezek egyikéről mesélt Stephen Lord, a brackley-iek csapatkoordinátor a Beyond The Grid című podcastben. Az idény utolsó európai futama, az Olasz Nagydíj után Hamilton egy kézzel írt levelet hagyott az utódjának, az újonc Andrea Kimi Antonellinek azt követően, hogy tudatosult benne, utoljára rendezkedhetett be a Mercedes motorhome-jában.

„Lewis egy olyan oldalát mutatta, amit az emberek nem látnak” – idézte Lord szavait a RacingNews365.com. „Miután végeztek a mérnöki megbeszéléssel, a mérnökök távoztak, így Lewis egyedül volt fenn a szobában. Felmentem az emeletre, hogy elvigyek onnan pár dolgot. Lejött utánam a lépcsőn, arra készülve, hogy hazamenjen.”

„A lépcső aljára leérve azonban megállt, majd megfordult, és visszament. Arra gondoltam, hogy biztosan elfelejtett valamit. Nagyjából tíz perccel később jött vissza, amikor elkapta egy csapat egyik dolgozóját, Carlost, aki a logisztikai részleget vezeti. Láthatta, hogy Lewis nagyon meghatódott, aki megragadta őt, és azt mondta neki, csak most jutott eszébe, hogy többé nem látja ezt a szobát” – emlékezett vissza.

Lord utána szintén visszament a szobába, hogy Hamilton többi felszerelését, köztük a sisakját is összeszedje – ekkor vette észre a falon a kézzel írt cetlit, amit a brit versenyző Antonellinek címzett, jó tanácsokkal is ellátva a fiatal olaszt.

„Sok szerencsét kíván neki benne. Nagyon szép dolgokat írt a csapatról. Például azt, ha törődsz velünk, ők is fognak veled, mert ők egy remek csapat. Arra gondoltam, hogy ez milyen szép. Utána megmutattam Carlosnak, aki azt mondta, ez hihetetlen” – folytatta Lord. „Miután Carlos elment, úgy voltam vele, benézek a fürdőszobába is, hogy megnézzem, mindent elpakoltunk-e. A WC mellett, a papírtartón az volt [a másik üzenet – a szerk.], hogy »itt járt Lewis«, egy nagy mosolygós arc kíséretében.”

Hamiltontól a héten nemcsak a Mercedes brackley-i főhadiszállásán, de a brixworthi motorgyárban is elbúcsúztak. A csapat által megosztott fényképek alapján több százan köszöntek el a 40. születésnapját januárban ünneplő versenyzőtől.