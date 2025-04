MEGÁLL AZ ÉSZ #92 - Közlekedésbiztonság a hétköznapokban 🚗 Szemerkélő eső, esti forgalom. 📼 Az M3-as kivezető szakaszán készült felvételen az látható, hogy az esős időben, a távolban minden valós ok nélkül többen is fékeznek. Ez a fantomdugó. ⛓️‍💥 A láncreakció elindul és ez az, amiről mindig beszélünk: időben és térben messzebbre ható következményei lehetnek egy-egy rossz ütemben végrehajtott vagy indokolatlan fékezésnek. Sorra mindenki a fékre lép, nem tudván, mi történhetett. Végül majdnem megáll a sor. 🚗 Egy figyelmetlen autós későn veszi észre a torlódást és hogy előtte erőteljesen belassulnak. A következmény pedig: ráfutásos baleset, torlódás, dugó az esti forgalomban, mikor mindenki hazafelé tart. Egy újabb olyan baleset, ami elkerülhető lett volna. ⚠️ Tanulságok. Ezekre figyelj, ez az, ami akár az életed, de az autód épségét is megmentheti: 🔹 Figyelem és követési távolság: Ez nem csak szabály – ez a biztonságod záloga. A legtöbb baleset elkerülhető lenne, ha valóban az útra és a vezetésre figyelnénk. Ha a sebességet és a követési távolságot MINDIG az időjárási és a forgalmi viszonyokhoz igazítanánk. 🔹 3 perc... Ennyi idő telt el a baleset után, mire az első utas kiszállt az autóból. Ne várj ennyit! Ha ki tudsz szállni, azonnal menj biztonságos helyre. Ha az autó járásképes, a belső sávból mindenképpen állj vele az üzemi-leállósávra. 🔹 Tedd magad láthatóvá! Ha meg kell állnod a pályán, kapcsold fel a vészvillogót, ne kapcsold le a fényszórókat, és viselj láthatósági mellényt (az elakadásjelző háromszögről most ne is beszéljünk!)! Hidd el, nem túlzás, az életedet mentheti meg, ha látszol és látnak. 🔹 Ne csak nézz – láss! A felvétel végén egy autós 40 másodpercig csak áll az egyik összetört autó mögött, mire ráeszmél: nem a dugóban áll, hanem a balesetet szenvedett egyik autó mögött. 👥 A közlekedés Társas-játék! Közlekedj felelősséggel! 🫶🏻 Vigyázzunk egymásra! #mkif #azorszagutja #pályánvagyunk #közösenveletek #Közlekedésbiztonság #KözlekedjBiztonságosan #autópálya