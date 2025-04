A Kia Sorento három hajtáslánccal fedi le az igényeket, érdekes, hogy ezek felépítése eltér, de a teljesítmény nagyjából azonos szinten mozog, ahogy a menetteljesítmény is. Tehát nincs cammogó belépőmodell, vagy túlmotorizált izomkolosszus.

A dízel-, benzines öntöltő hibrid és szintén benzinmotorra épülő, konnektorból is tölthető akkumulátoros hibridek 193-252 lóerő között szórnak. A jó öreg, elektromos segítségtől mentes dízel 2151 köbcentivel és 193 lóerős teljesítménnyel rendelkezik, ehhez pedig 440 Newtonmeter csúcsnyomaték is jár. A hibridek lelkét a 1598 köbcentis négyhengeres, turbós benzines adja, ami a „sima” öntöltő, a teszten is szereplő hibridben 215 lóerős, a PHEV-ben erősebb elektromos motorral párosítva viszont 252 lóerőt tud.

A két verzió között a legnagyobb különbséget az akkumulátor jelenti: a plug-in hibrid változatban 13,8 kWh kapacitású akkumulátor található, a teszten szereplő öntöltő hibrid viszont egy 1,49 kWh-s kisebb egységet kapott, ami nem vesz el értékes litereket az üzemanyagtartályból. Ebből ugyanis jóval nagyobbat kap a sima hibrid és a dízel, ezek 67 litert tudnak felmutatni, míg a konnektoros hibridé 47 liter.

Érdekesség, hogy a teljesítménykülönbség ellenére a két hibrid csúcsnyomatéka azonos: 350 Nm.

Váltóból a dízel nyolcfokozatú, dupla kuplungos, automatikus váltót kapott, a hibridekben hatfokozatú, hagyományos váltó dolgozik, kézi váltó nincs a kínálatban. Így szinte tizedmásodpercre azonos a 0-100 km/órás gyorsulás: 8,8-9,4-9,7 másodperc között szórnak a különféle variációk. Végsebességben viszont a dízel ráver a hibridekre, előbbi elérheti a 201 km/órát a német autópályán, utóbbiaknak be kell érniük 183 km/órával.

Ami még érdekes lehet a mindennapi használat szempontjából az a fékezett vontatmány megengedett legmagasabb tömege. Ha ez fontos, akkor elfelejthetjük a hibrideket, mert ezek csak 1 tonna körüli értéket tudnak, a dízel képes papíron 2,5 tonnát vontatni.