Nagy átalakuláson ment keresztül a Renault az utóbbi egy-két évben, ami alatt a legfontosabb változások a modellek belsőit és főként a minőségüket érintették. A Rafale utasterében remek anyagokat találok, bármi, amihez hozzáérek szinte beleköthetetlen, remek és majdhogynem egyedi. A tetőkárpit mindenképp, ez a sötétszürke szövet jól állt már az Australnak is, itt a tetőablak miatt csak egy kereten látható, de mindenképp érdekes.

Tetőablaka elhúzható roló nélküli, ami a legnagyobb melegben és napsütésben hátrány lehet, de a teszt alatt úgy tűnt, jó az ablak hőszigetelése. Ültem már olyan új Espace-ban, ami Spanyolországban a napon állt előtte órák óta, és ott bizony sütött az üvegtető, így én ezzel nem feltétlenül békélnék meg. Csak elhomályosítható, gombnyomásra sávokban változik az áttetszősége. A hét rétegű üveg egyik rétegében olyan mikroszkopikus kristályok vannak, amik elektromosságra pozíciót váltanak, elfordulnak, így az üveg elhomályosodik.

Üléseinek kárpitozása is a legjobbak közül érkezett, Alcantara utánzat az Espirit Alpine huzata és ilyen világító emblémát, ami kárpiton keresztül világít, ebben az autóban látok először. Viszi a hangulatot a változtatható színű díszkivilágítás is, de engem főként az összeszereltség minősége, ami jobb kedvre bír egy bánatos hétfő reggelen is.

Apró mégis derítő igényesség, hogy az ajtó zsebek belseje kárpitozott, ebben a változatban ráadásul kék, ami rikít a fekete autóbelsőben, és ez egész meglepően érdekes hangulatot áraszt. Még a kormány szögletes formáját is meg tudom bocsátani az anyagok és ötletek miatt a Rafale-ban, viszont a kormány mögötti karok mennyisége indokolatlan. Baloldalon szokásosan egy, jobb oldalon viszont három közül kell megtalálni a megfelelőt, sorrendben a váltó, ablaktörlő, hifi kezelőszervei között kavarnak az ujjaim, amikor vakon igyekszem bármit csinálni.

Kijelzői közül a nagyobbik multimédia az érdekesebb, ezen már a legfrissebb Google alapú rendszer fut. Vagyis be tudunk jelentkezni a saját G-mail fiókunkkal, így szinkronizálhatóak olyan információk, mint például a naptár, ha a Google alapút használjuk, de a Mapsben elmentett kedvenceink is egyből ott lesznek az autó fedélzeti rendszerén. Ugyanígy a Waze is fut rajta, így egy kicsit értelmét is veszti a telefontükrözés.

Mármint, ha működik, a teszt héten azért volt egy nap, amikor a beépített rendszerek nem indultak el, így minden maradt az Apple CarPlayen, ami legalább stabilan működött. 12,3 colos műszeregységének képe egyezik a multimédiával – ez az Audinak például nem megy ma, csak megjegyezném – éles, színes, látványos, változtatható, rengeteg rajta az információ, így használható is.

A karosszéria fazonjához képest egészen hosszú a tengelytáv, megegyezik a hétüléses új Espace méretével, így a beltér hosszanti irányban nagyon tágas. Hátsó lábtere óriási, 180 centimmel a fejtérre sem tudok panaszkodni, talán csak a beszállás szűkös, de a stílusnak itt alárendeltek néhány dolgot. A rakodóperem magasságát is, tisztességes küszöbön kell átemelni a cuccainkat, hogy az 530 literes csomagtér mélyére szórhassuk őket.