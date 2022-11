Aránylag sokféle hajtás között válogathatnak a vásárlók, hagyományos, és külső energiaforrásból is tölthető akkumulátoros hibrid változatban is kapható a második generációs GLC. Igazából a mezei benzin-dízel sem teljesen hagyományos, itt is van valamicske hibridség, a 48 voltos mild hibrid képében, de ez csak a szokásos megúszós változat, ami tisztán elektromosan egy centit sem képes mozgatni az autót. Benzinesből 1999 köbcentis, 204 lóerős változat a belépőmodell 320 Nm-es nyomatékkal, és akad belőle szintén kétliteres, de már 258 lóerős, 400 Nm-rel. Kétdarabos a dízel kínálat is, a 220d 1993 köbcentis, 197 lóerős, 440 Nm nyomatékkal, az ugyanekkora lökettérfogatú 300d pedig 269 LE-s, 500 Nm-rel, minden változat kilencfokozatú automatikus váltóval érkezik és alap az összkerék-hajtás is.

A PHEV változatok már korántsem ennyire álhibridek, sőt, a Mercedes meglepően nagy, 100 kilométernél is nagyobb hatótávot ígér a 31,2 kWh-s akkumulátorú hibridjeinek. Ezt pedig még megfejelik azzal, hogy egyenáramú gyorstöltésre is képes az autó, így a 60 kW-os töltéssel fél óra alatt teljesen feltölthetők a telepek. AC oszlopról alapból 11 kW-os teljesítménnyel tölt a fedélzeti töltő. Futóműből légrugós és hagyományos acélrugós változat is kapható, a tesztautó légrugós, offroad csomagos futóműve terepen, vagy igény szerint bárhol emelhető 2 centimétert. Emellett összkerék-kormányzás is van az opciós listán, ez a városi manőverezés mellett a gyors sávváltásoknál is hasznos, 60 km/órás sebesség alatt legfeljebb 4,7 fokot fordulnak a hátsó kerekek az elsőkkel ellentétes irányba, nagyobb tempónál pedig az elsőkkel megegyező irányban, maximum 1 fokot. Elöl dupla lengőkaros, hátul többlengőkaros futómű dolgozik a GLC kasztnija alatt.