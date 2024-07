Az elektromos hajtású Volkswagen ID. modellcsalád letisztultságát használták a Tiguan utasterének esetében is, de több ponton is érdekesen hagyományos maradt. A modern jegyeket elsősorban a pult közepén trónoló 15 colos multimédiás kijelző adja, amihez az első napokban elég nehezen sikerült hozzászokni. Ez a felület egyszerűen túl sok, hirtelen annyi rajta az információ, hogy nem is tudom, hová nyúljak rajta. Mintha egy laptop lenne előttem a létező összes programmal egyszerre megnyitva.

Napok és hosszú utazások eredménye, hogy végül nagy százalékban kiismertem magam a főképernyőn. Szentül hiszem, hogy ennyi információra egyszerre biztosan nincs szüksége senkinek, de ne legyen igazam. Az üresen futó navigáció foglalja a főképernyő jelentős részét, ha odébb lapozunk, a járműállapot és sok egyéb funkció ugrik elénk, amit megint csak nem szükséges minden nap látni. Hasznos a sok gyorsgombsáv, így mindig elérhető a stop-start a hifi, a telefon csatlakoztatás, a klíma, az ülésfűtés, az ablakfűtés és a vezetéstámogatók menüje is, utóbbira minden egyes nappal egyre nagyobb szükség támadt, később kifejtem, miért.

Pörög a menü, jól kezelhető, szerencsére ezzel a részével nem hátráltat, de menet közben a nagy felületen elfárad a szemem, mire körbenéz, be kell gyakorolni, mit hol találunk rajta. Egyszerűbb a helyzet a 12,3 colos műszeregységgel, ami hagyományos grafikával működik, a két szélén lévő információkat pedig lehet váltogatni. A munkaasztalon biztosan jól nézett ki, hogy egy fényes panel fedi a műszerfalat, amibe a műszerblokkot is integrálták, de a valóságban ez túl sok fényes felület a szemünk előtt, és még takarítani sem egy álom.

Tanultak a Volkswagennél, és az érintős nyomós furcsa helyett visszatértek a hagyományos gombos kormányhoz, a Tiguanban szerencsére nem azt használják. Sokkal könnyebben talál rá a kezem a gombokra, mondjuk a tempomatéra vagy a hangerőére anélkül, hogy odanéznék, ez pedig hasznos. Több ergonómiai érdekességet is tartogat az utastér, az egyik a középkonzolon figyelő kijelzős multifunkciós tekerő, amelynek egy hátránya van: ha épp nem hangerőállításon hagytuk, és mégis eltekerjük anélkül, hogy odanéznénk, lehet, hogy elváltjuk a vezetési profilt vagy az üzemmódot, ami egy kicsit több bonyodalom annál, mint amire egy mezei hangerőállításnál számítanánk.

Szokatlan, de használni egyáltalán nem rossz a kormány mögé került, fordítani való váltókapcsolót, nagy kár, hogy miatta mercedesesen egy karra zsúfolták össze az irányjelzőt, a távolsági fényszórót és az ablaktörlést. A középkonzol váratlanul ötletes eleme maga a telefontöltő pad, amiből egyből kettőt is kapunk előre – ilyet eddig csak kínai autóban láttunk – fölötte pedig egy mozgatható gumírozott polcot találunk, itt két USB-C csatlakozó figyel.

Pohártartók, zárható könyöklő, hatalmas ajtózsebek, van itt minden, ami kell, még a második sorban is. Szerencsére a minőség is velük járt, a régi, ismerős anyagok helyett jobb minőségű a műanyag, több puhított felületen zongorázhatok végig a kezemmel, és remek az ajtócsukódások hangja is. A korábbi modellhez képest elöl 9 milliméterrel magasabb a fejtér, 10 milliméterrel hátul, ahol eleve nem volt szűkös. A raktér 652 literes, a hátsó ülés pedig sínen csúsztatható, ha még bővítenénk rajta egy kicsit. A hátsó üléseket lehajtva 1650 liternyi poggyászteret tölthetünk meg.