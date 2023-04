Hosszához képest az autó térkínálata közepes, mert a hajtáslánc sok helyet elfoglal, de ekkora alapterületen kissé pazarló térkihasználással is bőven jut elég hely az utasoknak elöl és hátul. Meg a csomagtérben is, amely 570-ről 1726 literesre bővíthető.

Hátulra nagyon könnyű beülni, mert majdnem derékszögig nyílnak az ajtók. Mivel a CX-60 ötszemélyes és nincs hozzá csomagtéri pótülés, idén év végére várható a nagyobb karosszériájú CX-80 harmadik üléssorral, 5+2 üléssel. Ezzel az európai kínálat is leköveti az észak-amerikait, ahol a szélesebb karosszéria miatt CX-70-nek és CX-90-nek nevezett modellpáros adja ugyanezt a felállást.

Minőségérzetben és a felhasznált anyagokban a Japánban gyártott autó a volumenmárkáknál feljebb is kacsinthat, főleg a világos belső terű, valódi juharfabetétes Takumi verzió elegáns és nagystílű. A remek használhatóság közös a sötét belső tónusokat használó Homura kivitellel.

A valódi gombokkal és billenőkapcsolókkal, a központi forgótárcsa nyomkodásával könnyű előidézni, azt, amit szeretnénk és kiiktatni azt, aminek az aktuális beállítása idegesítő. A Mazdák ebben eddig is jók voltak, de a CX-60-ban a márka ellen tudott állni a kísértésnek, hogy jelenlegi európai csúcsmodellját agyonbonyolítsa és túlérzékeny érintőgombok, nehezen használható menük használatára kárhoztassa ügyfeleit.

Akik már most is sokan vannak, mert a CX-60 Európában és itthon is erősen nyitott. 2022-ben összesen 142 CX-60 kapott magyar rendszámot, míg a tavaly megrendelt, de idén forgalomba helyezendő autók nagy mennyisége miatt ez a szám 2023-ban 432 lehet.

Mivel a tavalyi megrendelések zöme idén érkezik meg és áll forgalomba, a tavalyi 1335 után akár 2670 Mazda szerepelhet a 2023-as hazai forgalomba helyezési statisztikában. Ez azonban nem jelenti azt, hogy idén megduplázódnának az értékesítések, a kiszállítások időzítése miatt alakul így – tisztázta a helyzetet a bemutatón Együd Tibor, a Mazda-importőr ügyvezető igazgatója.