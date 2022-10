A dizájn kerekded és csúcsíves formákból áll, otthonos és kényelmes hangulat uralkodik bent. Jókora kijelző trónol a középkonzolon, a 11,9 colos LCD érintő monitort pedig hangyányit a sofőr felé is fordították, így kényelmesebb a kezelése. Nagyon hasonló a C-osztályhoz, mivel műszakilag is szinte megegyeznek.

A márka saját fejlesztésű fedélzeti rendszere, az MBUX legfrissebb szoftvere fut rajta a multimédián, de a későbbiekben online frissítéssel mindig napra kész lesz. Már ezen is használható beépített Spotify és Apple Music alkalmazás is, de okostelefon tükrözésre is képes vezeték nélkül. Műszeregysége 12,3 colos, head-up kijelzője pedig 15 colos képet vetít a szélvédőre, ami nagyjából megegyezik azzal, amit a műszeregység mutat, vagyis az összes grafikai képet, még az off-road mód dőlésszög mutatóit is láthatjuk magunk előtt.

Többféle stílust is felvehet a beltér, az elérhető kárpit színek között viszont biztosan a fekete lesz a legnépszerűbb, a bemutatón is ilyen volt a legtöbb autóban. Díszítő elemből is széles a választék, a fényes, mindenféle műanyagok mellett viszont a nyílt pórusú fabetétek ordítóan jobb minőséget adnak a GLC-ben. A teljes műszerfalat nagy felületben boríthatják, érdemes ezzel választani. Sajnos az ajtókárpitok zongoralakk betétei nem változtathatóak, ezek viszont minden érintésre recsegnek, akárcsak a szellőzők.

Négyzónás klíma is lehet a fedélzetén – alapból elől kettő, hátul külön nem állítható – fűthető és szellőztethető ülések, hangulatvilágítás, légtisztító rendszer, parfüm és 19 hangszórós Burmester hifi is. Teljes panoráma üvegtetőt is kaphat nagy felületen nyitható résszel. Elöl és hátul két-két USB-C csatlakozó adhatja az áramot az okoseszközöknek, elöl pedig indukciós töltőpadot is találunk.

Rendesen ellátták pakoló rekeszekkel is, a szokásos helyeken, mint a könyöklő alatt és előtt, az ajtókban, és az ülések hátán jókora helyekre pakolhatjuk az apróbb dolgainkat. Csomagtere 620 literes, ha nem plug-in hibridet kérünk, vagy ha nem vesszük meg hozzá a helytakarékos pótkereket, ez esetben 470 liternyi raktér marad, ami szintén nem kevés. A csomagtér fedele mindenképpen motorosan nyílik, nem kér érte plusz pénzt a Mercedes.