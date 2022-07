Ha valahol nagy szüksége volt az NX-nek a fejlődésre, az a belső tér. A második generációra pedig megkaptuk azokat a változtatásokat, amikre vágytunk. Minden kritikus ponton óriási változások történtek. A minőséggel korábban sem volt nagy gond, most viszont a finom tapintású és illatú bőr valóban prémium hangulatot ad az utastérnek, a műanyagok pedig sokkal jobb minőségűek, mint korábban. Az utastér kivitelezése precíz, az illesztések pontosak, részletekben gazdag a dizájn, temérdek ponton pedig bőrözték az alkatrészeket. Drága beltérben érezzük magunkat, ami mindenképp komoly fejlődés.

Első ránézésre a multimédia is óriási fejlődésen ment keresztül, az újhoz már nincs kezelőszerv, mint a korábbi tapipad, mert ez a 14 colos monitor már érintőkijelző. Egy velejéig új szoftver fut rajta, ami itt mutatkozott be az NX-ben. Mély menürendszerben állíthatjuk be az autó tulajdonságait, hatalmas felületen kezelhetjük a navigációt és a multimédiát, a háttértár pedig elég erős ahhoz, hogy ne akadozzon a rendszer, valamint online szolgáltatásokat is kezelni tudjon. A kép azonban még nem tökéletes, bár Android Auto és Apple CarPlay futtatására is képes, a valóságban egyik operációs rendszert sem kezelte stabilan még bluetooth-on keresztül sem. Az online frissítések folyamatosan készülnek az NX-hez, így bízunk benne, hogy hamarosan erre is lesz megoldása, mert így kevésbé használható az új multimédia.

Részben kijelző került a korábbi analóg műszeregység helyére, a 8 colos monitor két szélén analóg műszerek mutatják a motor hűtővizének hőfokát és az üzemanyag-szintet. Óriási head-up kijelző a harmadik fontos pont a sofőr szeme előtt, gyönyörű, tűéles megjelenítésű még tűző nappal is. Sebesség és navigációs adatok mellett a multifunkciós kormány gombjainak funkciója is megjelenhet a motorháztető felett lebegő képen, ahogy hozzáérünk, még mielőtt megnyomnánk, megmutatja, mit tudunk vele csinálni. Mert a kormány gombjainak funkciója változtatható. Ha például zeneszámot szeretnénk váltani, először át kell kapcsolni a gomb funkcióját, majd aztán tudjuk használni. Egy gombnyomás helyett ez kettőt jelent. Ezt a dolgot talán kicsit túlgondolták.

Forradalmasították a ki- és bejutást is, az új modell elektromos zárrendszert kapott, így a külső kilincs és a belső kilincs is csak mikrokapcsoló. Az autó lezárásának nincs már mechanikai hangja – ez nekem személy szerint minden zárásnál hiányzott. A külső kilincsek használatával nincs gond, a belső kicsit kacifántosabb. Külön beállítást igényel, mikor lehessen kinyitni az ajtót, ha csak úgy megállunk és nem tesszük P-be a váltót, az utasaink nem tudnak kiszállni, de be lehet állítani úgy is, hogy csak az autó leállítása után nyíljanak.

A kilincseket nyomni kell, és még így sem biztos, hogy kienged, ha úgy érzékeli a különböző szenzoraival, hogy autó, gyalogos, biciklis, négylábú állat, földönkívüli veszélyezteti a kiszállást, akkor egyszerűen nem engedi kinyitni az ajtót. Ezt felülírandó minden egyes ajtóra került zár gomb, ami egyébként nem jellemző, így mindenki ki tudja engedni magát, de ez megint csak egy fokkal bonyolultabb annál, mint ami zavartalanul használható lenne.

Kimondottan jó a helykínálat az új NX-ben, mindkét sorban kényelmesen lehet terpeszkedni. Elöl a fűtés mellett szellőztetettek is az ülések, amik automata állásban a hőmérséklettől függően is temperálhatják az üléseket. Hátul csak fűthető a két szélső, de külön zónát kapott a klíma vezérlése. Az NX csomagtartója 545 literes, kimondottan jól használható, teljesen sík padlós, alatta pedig plusz rekeszekbe is pakolhatunk. Ügyes megoldás hogy a kalaptartó nem merev, kivéve félbe hajtható és a padló alatt van saját helye.