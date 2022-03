Még el sem jutunk az NX utasterébe, de a prémium hangulat máris megtalál egy aránylag egyszerű alkatrész formájában, ami nem más, mint a kilincs. Manapság már nem könnyű újat kitalálni, pláne olyat, ami még jó is. Az ajtó síkjából kiemelkedő, általában a normál, mezei kilincsnél sokkal macerásabban használható példányokból ezerféle van, viszont a Lexus-é úgy különleges, hogy közben használni is élmény. A lényeg, hogy maga a kilincs nem mozdul, nem kell cibálni, rángatni, hanem a belső felén lévő apró felület érintésétől nyílik az ajtó. Igen, pont úgy, olyan erővel, hogy élmény legyen már egy szimpla ajtónyitás is.

A belső ajtókilincs is hasonlóan fura, ott az évtizedek alatt beégett “húzz meg valami kart és lökd ki az ajtót” mozdulatsor helyett csak az ajtó fogantyúját kell megfogni, hüvelykujjal megnyomni egy gombot és folytatva a mozdulatot nyitni az ajtót. Feltéve, ha a rendszer nem érzékel autót, vagy biciklist, akire rányitnánk az ajtót. Mert azt nem engedi. Leírva bonyolult, de nagyon ösztönösen működik, már másodikra is. Persze biztos, ami biztos, van mechanikus üzemmód is, ha valami rontás költözne az elektronikus rendszerbe, azzal felülbírálható a villanykilincs.

De engedjük el a kilincset, és nézzünk szét az alaposan megújult beltérben. Dizájn szempontból a Lexusok belseje már jó ideje rendben van – persze ez ízlés kérdése – de a fedélzeti rendszer, annak használhatósága, a menük felépítése, tartalma eddig inkább a rémes felé tartott. Na, ennek vége. A középkonzolon hatalmas, 14 col méretű képernyő fekszik, remek képminőséggel, grafikával – a szerényebb felszereltségű NX-ekben a kijelző csak 9,8 colos – és bár a fizikai kapcsolók száma lecsökkent 78-ról 45-re, ami maradt, az mégis jól használható.

Túlélte a gombgyomlálást a klíma hőmérséklet szabályzója és a hangerőszabályzó is. Előbbi csodás darab, ahogy a képernyőre tapasztva forgatható, utóbbi viszont elég bénácska. Jó hír, hogy az ezerszer elátkozott, nehézkesen használható tapipad kezét végre elengedte a Lexus, nyoma sincs már az utastérben. A fedélzeti rendszer is sokat javult, gyors, logikus felépítésű, rengeteg dolgot tud, és magyar nyelvű hangutasításokat is képes értelmezni, vezetés közben pedig a bejövő üzeneteket is felolvassa. Érthetően, magyarul.

A változtatható grafikájú digitális műszerfal mellett head up display is mutatja a legfontosabb adatokat, és még olyan trükköt is tud, hogy a kormányon lévő érintésérzékeny gombokhoz érve, azok funkcióját és az éppen megérintett gombot is jelzi a szélvédőre vetített képen. Nagy segítség, mert így nem kell lenézni a kormány gombjára, hogy mit is tapogatunk éppen. Van viszont hibája is, ha például csak egy zenét léptetnél tovább, hiába nyomod meg azt a gombot, amiről tudod, mit csinál, addig semmi nem történik, míg a HUD-on nem látod a megérintett gomb funkcióját. Ha látod, akkor lehet megnyomni és megtörténik, amit éppen szeretnél. Van még egy rémes dolog benne, a kamera alapú belső visszapillantó tükör. Biztos roppant hasznos, ha a Boney M tagjai ülnek mögötted és nem látnál tőlük semmit a tükörből, de ha nincs tetőig pakolva a csomagtartó sem, akkor sok haszna nincs, ellenben sötét a képe, és fárasztó mindig a képernyőjére fokuszálni. Szerencsére kikapcsolható és mezei tükörként is működik.

Tágasabb az utastér a második generációs NX-ben, mint elődje én: 190 centis sofőr mögött is élhető életteret nyújt még hátul az NX. A minőségérzet elsőrangú, még arra is figyeltek, hogy az ablakemelő csendben és fürgén mozgassa a dupla, hangszigetelő üvegeket. Ülései komfortosak, a kárpitozás minősége remek, és tárolórekeszből is van elég, a könyöklő jobbra és balra is felhajtható. Az elektronikai eszközök töltésére többféle USB, 12 voltos csatlakozó, és indukciós töltő is található benne.

Csomagtartója nagy, 545 literes, az 1/3, 2/3-os darabokban osztott hátsó ülések ledöntésével 1436 literre növelhető a mérete. Padló alatti szintjén pótkereket hiába keresnénk de van itt mély rekesz a töltőkábeleknek, gumijavító készlet, és fedél alatt az autó 12 voltos akkumulátora is itt található.