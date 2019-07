Alapvető a hibrid RAV4-esben, hogy semmi különös nem történik vezetés közben. Néha az egyik pedált nyomom, olykor kicsit a másikat, tekergetem a kormányt, az ablak túloldalán mennek a házikók és a fák, aztán célba érek. Az üléspozíció szabadidő-autós, tehát magasan ül az ember, ahonnét jól belátni mindent. Már csak azért is, mert a – mai szemmel – vékony tetőoszlopok miatt meglepően jók a kilátásaink.

Most érett be igazán a Toyota hibrid rendszere. Eddig rendre az idegeimre ment az ötletszerű bégetés, de a RAV4-esben szinte alig észrevehető, hogy benzinnel vagy villannyal megy-e éppen. Mikor már elkezdtem figyelni, hogy mikor érkezik meg az elektromos haladást jelző zöld kisautó a műszerfalra, akkor jöttem rá, hogy valójában komoly távokat lehet autózni emissziómentesen. Hatótáv para nélkül.

Masszív gyorsításnál persze megjön fertelmes bégetés a dunyhányi szigetelés alól, de ilyesmire ritkán van szükség. A 218 lóerős tűzerőnek hála viszont végre megy is, nem csak hangosabb. A kormány ugyan nem kényeztet sok visszajelzéssel, de ez részben műfaji sajátosság és nem is hiányolja az ember a Stelvio szintű folyamatos fecsegést az aszfaltról. Remekül manőverezhető hasáb a RAV4, igazából a – rémségesen buborékosra torzító – tolatókamera nélkül is könnyű vele parkolni.

Döbbenetes fogyasztási adatokat lehet kalkulálni. Váratlanul vegyesen telt a teszthét, így az átlag 4,7 l/100 km lett. De volt olyan nap, amit lehozott 3,2-vel is. Szerintem is csoda. Pedig nem tartottam fel a 10-es utat egy árva percre se és még jobban is néz ki mint a Prius.