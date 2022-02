Ahogy a belsőégésű motorral szerelt GLB, úgy az EQB is elérhető nemcsak öt, de hétszemélyes kivitelben is (+416 ezer forint). Ez pedig igen különleges ajánlat, hiszen eddig csak az Nissan E-NV200 Evalia-t lehetett itthon megvásárolni elektromos hajtással és hét üléssel. A Mercedes szerint a harmadik sorban 165 centiméteres magasságig kényelmes az utazás, azaz elsősorban gyermekek számára ajánlható. Sok gyerekes családnak lehet fontos, hogy leghátulra is lehet gyerekülést rögzíteni, de persze a középső sorba is kerülhet kettő, és az anyósülésre is egy, azaz összesen akár öt.

Segíti a leghátsó sorba való beszállást is, de sokkal inkább az autó praktikumát fokozza, hogy a második sor ülései 14 centiméteres úton elcsúsztathatóak, illetve a háttámlák dölésszöge is változtatható. Ezzel variálhatunk, a közt, hogy mennyi hely legyen középső és a hátsó sorban/csomagtartóban. Teljesen előre tolva, akár 190 literrel is bővülhet a csomagtér lehajtott hátsó ülésekkel. A csomagtartó alap mérete a 495 liter (GLB 560 l) az ötülésesben, illetve 465 liter a hétülésesben a hátsó ülések lehajtásával. Hét ülés használatával egy-két kisebb táskának marad hely.

Elől tipikus Mercedes belső fogad, az egyetlen házba épített két képernyővel, amelyek közül az egyik műszereket jeleníti meg, a másikon pedig a fedélzeti rendszerek menüje található. A próbált járműben két 10,25”-os képernyő volt, amelyek néhány aprósággal megspékelve 1,1 millióért kerülnek a modellbe, egyébként csak 7 colos képernyő jár.

A tűéles képet adó műszeregységen a jobb oldali kijelző nem fordulatszámmérő, hanem wattmérő látható. A felső rész a teljesítmény százalékos értékét, az alsó a rekuperációt mutatja. A színek a vezetési helyzetnek megfelelően változnak: így a feltöltési folyamat közben a kijelző fehérre változik. De az autó fényei is szabályozhatók négyféle stílus közül választva.

A fedélzeti rendszer kis gondolkodással követi a kérésünket, vezérelhető a középkonzol tapipadjáról vagy szóban is. A szellőztetés funkcióinak gombjait meghagyták valódinak. USB-töltőből csak C típusút találtunk, de elérhető vezeték nélküli töltő is.

Az utastér alapszíne lehet fekete, vagy bézs, különlegességei a csőelemeket utánzó fémszürke betétetek, amelyekből jutott az ajtókra, a középkonzolra és az utas elé a műszerfalra is. A fényes megoldás visszaköszön a turbinaszerű szellőzőkön is. Az alapvetően szürke elemek, extraként rózsaarany kivitelben is készülhetnek, akkor ilyen tónust kap az ülések középső része és az autó egyik kulcsa is.