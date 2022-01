A kipróbált 150 kW (204 LE) teljesítményű (310 Nm), hátsókerék-hajtású Q4 e-tron 40 a középső darab a kínálatban. A belépőmodellt 35 jelzéssel keressük, teljesítménye 120 kW (170 LE), míg a legerősebb a dupla motoros és összkerékhajtású e-tron 50 Quattro – 299 lóerővel.

A két erősebb kivitel bruttó 82 (nettó 77) kWh-s akkuval gurul ki a Zwickauban található VW-üzeméből, míg a belépőmodell egy kisebb, nettó 52 kWh-s akkucsomagot kap. A töltési képességekben is van eltérés, a kicsit AC-ról 7,6 kW-tal, egyenáramú töltőről max. 100 kW-tal lehet tölteni. A nagyobb akkumulátor esetén 11 és 125 kW a két érték. A kedvezőbb fogyasztás érdekében hőszivattyúfűtés is vásárolható felár ellenében, ilyenkor a hajtáslánc hulladékhőjét hasznosítja az autó. A fogyasztási adatokra 20-17,3 kWh értéket ad meg a gyártó, amivel 447-521 km elméletben a hatótáv – ezt most sem szabad készpénznek venni.

Alap, hogy rekuperáció által is tölthető vissza némi szufla az akkumulátorba, de nem alaphelyzetben, mert ilyenkor vitorlázó üzembe kapcsol a rendszer, amíg a menüben ki nem kapcsoljuk azt. A váltó B-állásában ellenben mindig erősen lassít az Audi, D-ben pedig a kormány mögött fülekkel választhatjuk ki a lassítás mértékét, ami 0,06, 0,1 vagy 0,15 g értéket vehet fel.

Vezetést segítő elektronikából rendelhető, ami manapság elérhető, de alaphelyzetben a sávtartó-, a kitérő-, a parkolóasszisztens jár, valamint egy sima tempomat kerül a kocsiba. Utóbbi teszi a dolgát, előbbi jelenléte pedig elég kellemetlen tény egy 25 milliós autóban. A sávtartó szokás szerint szeret olyankor is beavatkozni, amikor nem kéne, még szerencse, hogy gyorsan ki lehet kapcsolni. Az összes hasonló segédet a váltó feletti kis gombbal érhetjük el közvetlenül.

Elöl MacPherson, hátul négy lengőkaros felfüggesztés próbálja eltüntetni az úthibákat – egész hatékonyan, amiben az alapáras, 19 col méretű abroncsok is segítenek, ha nem kérünk felárért ennél nagyobbat. Az e-tron 40 saját tömege 2050 kg, vontatni nem ezzel fogjuk a hajót, mert maximum 1000 kilóig szabad vele.