Passzol a külsőhöz az iD.4 belseje is, nehéz lenne azt mondani rá, hogy belefárad a szem a sok formai játékba. Igaz, erről az is tehet, hogy gombot, kapcsolót, bizgentyűt elvétve találni csak az utastérben, mindenhol csillogó felületek várják, hogy cirógatással megpróbáljuk belőlük azt a funkciót előcsalni, amire vágyunk. Nem mindig sikerül, és főleg nem úgy, ahogy azt elgondoltuk. Megszokható, bár a hátsó ablakemelő kapcsolóinak lespórolása a vezető melletti gombsorból, és az ezzel járó bonyolítás, hogy mégis lehessen onnan is vezérelni, az teljesen érthetetlen. De ezzel ki is fújt, több hiba már nem lesz.

Bőkezűen mérték a teret a Volkswagen ID.4 belsejében, ahol minden irányban messze vannak az autót határoló felületek. A bitang tengelytávnak köszönhetően a lábtér mindkét üléssorban pazar, de az még meglepőbb, hogy széltében milyen sok hely van. Míg elöl könyöklők és széles rakodórekesz választja el az üléseket, addig hátul egy sorban három felnőtt is elfér egymás mellett békében. A barna-szürke kárpit tapintásra és szemre is kellemes, és ülni is jó benne.

Mivel elektromos autóba nem szükséges hagyományos nyomatékváltót építeni, és az irányváltót is lehet elektronikusan vezérelni, így nem kell igazi, oszlopként meredő váltókar sem, a D/B, N, R és P üzemmódok a műszerfaltól jobbra lévő kapcsolóval választhatók ki. A B itt is a durva motorféket jelenti, ezt aktiválva az esetek nagy részében annak, aki fogékony erre, akár egy pedállal is vezethető az ID.4.

Műszerfala nem túl nagy, de a szükséges információkat mutatja, és a navigációs utasítások is megjeleníthetők rajta. Ha méretre nem is ejt ámulatba, a képminősége viszont csodás, szép, finom felbontású, és a színei is klasszak, nem utolsósorban fényes nappal sem gond leolvasni róla az információkat.

Rakodóhely rengeteg van az autóban, az ajtókban palacktartó üregek vannak, és a hatalmas középkonzolon is van kivehető pohártartó betét. Találunk itt vezeték nélküli töltőt és összesen négy USB C töltőaljzatnak is jutott még hely, amiből kettő a hátsó utasok lábterébe került. A csomagtartó 543 literes, a csak az utastérből dönthető ülés háttámlák lefektetése után 1575 literesre dagad a raktér, de nem lesz sík a felület, marad egy zavaró szintkülönbség. Dupla padló, vagy pótkerékverem itt nincs, a csomagtartó alatt már az akkumulátorok vannak.

Fedélzeti rendszere egész gyors, és a menü logikája is követhető. Sötétben érdekes a lassan szinte minden autóban előkerülő hangulatvilágítás. A fedélzeti rendszer néhány funkciója az alábbi videóban is megismerhető: