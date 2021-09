Utasterében a kék kiegészítők jelzik a sofőrnek, hogy igen, ez egy R-es Golf, varrástól a dekorbetéteken át az üléskárpitig mindenben van egy kis kék. Ezen felül acélpedálok, alul lapított, multifunkciós sportkormány, illetve extra, sportos grafikájú műszerfal az, ami megkülönbözteti az átlag Golf kombitól az R-es változat belsejét. Praktikumban viszont ugyanazt tudja ez is, helykínálata bőséges, 190 centis magassággal bárhol órákat lehet benne utazni, és itt a nyitható üvegtető sem vesz el semmit a fejtérből. Van elég USB-csatlakozó, a hátsóknak pedig saját, klímavezérlő gombsoruk is. Apró rekeszekkel, üregekkel is megszórták az utasteret, van rendes helye a telefonnak elöl, és hátul is, az első ülések hátára varrt zsebek képében. Megmaradt a hatalmas, dupla fenekű, és rögzítőfülekkel is ellátott csomagtartó, ez alapfelállásban 611 literes, amit a háttámlák hajtogatása után akár 1642 literre is lehet bővíteni.