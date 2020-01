Két platformja van a BMW-nek. Ezek közül viszont csak egy az, amitől nem borulnak ki a rajongók és az a CLAR. Erre épülnek az olyan hosszmotoros modellek, mint a 3-as egészen a gigantikus X7-esig. Mivel az előző generáció (F30) túl puhára sikerült, ezért az új (G20 és G21 a Touring) messze sokkal merevebb, néhol 50%-kal. A futóműve maradt elöl MacPherson – a súlycsökkentés jegyében két alsó lengőkarral -, hátul pedig ötlengőkaros.

5,4 másodperc alatt gyorsul 100-ra az 1835 kg-os, összkerekes BMW 330d Touring. Ez azt jelenti, hogy mindössze 2 tizeddel marad el attól, amit az E46 M3 a legjobb napjaiban nyújtott. Az pedig húsz éve egy igazán kemény sportmodell volt, ma meg ikonná érik. Ez azért sokat elmond arról, hogy mennyire nagyon elég a 3-as BMW-be az egy turbóval megfújt, 3 literes, sorhatos dízel.

Motorok 150 lóerővel, hatsebességes kéziváltóval a 318d Touring a kombi 3-asok belépőmodellje. A kétliteres, két turbós négyhengeres motornak van erősebb, 190 lóerős változata (320d), amihez már rendelhető az xDrive összkerék-hajtás. 184 lovas a belépő benzinmotor (320i), a következő lépcső a 330i (258 lóerő). Ezek után jönnek a hathengeres csúcsmodellek, ilyen a 256 lovas 330d és a 374 lóerős M340i xDrive. 330e Touring néven konnektorról tölthető hibrid változat is érkezik.

Tisztességesen megy és közben még tele van tömve mindenféle vezetéstámogató rendszerekkel is. Figyeli a holtteret, a keresztforgalmat, a táblákat és tartja a sávot. A Co-Pilot rendszer ráadásul egyre magabiztosabban működik. Szinte már természetes ütemben gyorsít és lassít a városban is. Autópályán szépen vezeti sávban az autót és finoman tartja a távolságot az előtte haladótól. A környező autókat, motorokat és teherautókat is felismeri, aztán odarajzolja az óracsoportra, mint a Teslákban az Autopilot.